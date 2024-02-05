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الانتخابات الباكستانية بين آمال التغيير ومخاوف الأزمات

2/5/2024 11:17:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يشعر العديد من الناخبين بخيبة أمل مع بدء انتخابات باكستان البرلمانية، ويتساءلون عما إذا كان الاقتراع يمكن أن يحقق أي تغيير حقيقي في بلد غارق في الخلاف السياسي، وأزمة اقتصادية تبدو مستعصية على الحل.
ويتنافس 44 حزبا سياسيا يوم الخميس على حصة من 266 مقعدا في الجمعية الوطنية، أو مجلس النواب بالبرلمان، مع 70 مقعدا إضافيا مخصصة للنساء والأقليات.
وبعد الانتخابات، سيختار البرلمان الجديد رئيس الوزراء القادم للبلاد. إذا لم يفز أي حزب بأغلبية مطلقة، فيمكن للحزب الذي يحصل على أكبر حصة من مقاعد البرلمان تشكيل حكومة ائتلافية.
المشهد السياسي
ويتفق العديد من الخبراء في المشهد السياسي الباكستاني على مرشح واحد فقط لمنصب رئيس الوزراء - نواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات وعاد إلى البلاد وتمت تبرئته من إدانته السابقة.
وعاد شريف في أكتوبر الماضي بعد أربع سنوات من المنفى الاختياري في لندن لتجنب قضاء عقوبة السجن. وفي غضون أسابيع من عودته، تم إلغاء الأحكام الصادرة بحقه وإداناته.
ويقبع منافسه اللدود، رئيس الوزراء السابق عمران خان، بطل الكريكيت الذي تحول إلى سياسي وأطيح به في أبريل 2022، خلف القضبان وممنوع من خوض الانتخابات.
وعلى الرغم من أن خان يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة من المتابعين، إلا أن شدة سقوطه وسهولة عودة شريف هي التي دفعت الكثيرين إلى الاعتقاد بأن النتيجة قد حُسمت بالفعل.
خامس دولة
وتعد باكستان المسلحة نووياً هي خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وحليف غربي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته. فهي تحدها أفغانستان والصين والهند وإيران - وهي منطقة مليئة بالحدود والعلاقات المتوترة.

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