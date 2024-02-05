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زيلينسكي يشن حربا جديدة ضد قياداته

2/5/2024 11:17:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى استبدال سلسلة من قادة الدولة وذلك للفوز في الحرب ضد روسيا وأنه يفكر في هذه الخطوة لضمان بقاء البلاد تحت قيادة أفراد ((مقتنعين بالنصر)).
وأكد في مقابلة مع قناة ((RAI TV)) الإيطالية التي بثت في وقت متأخرأنه يفكر في إقالة الجنرال فاليري زالوزني، القائد العام الشعبي للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال: ((من الضروري إعادة ضبط الوضع وبداية جديدة)). فالمراجعة ((لا تتعلق بشخص واحد، بل تتعلق باتجاه قيادة البلاد)).
قلق الحلفاء
وتفكير زيلينسكي في إقالة أكبر ضابط عسكري في البلاد كجزء من تغيير أوسع للقيادة، هو احتمال صدم الأمة التي تخوض حربًا لإنهاء الغزو الروسي وأثار أيضًا قلق حلفاء أوكرانيا الغربيين.
وبين أنه لا يطمح لتغيير شخص واحد ولكن ((أعني استبدال سلسلة من قادة الدولة، وليس فقط في قطاع واحد مثل الجيش. إذا أردنا الفوز، يجب علينا جميعا أن نسير في نفس الاتجاه، مقتنعين بالنصر. لا يمكننا أن نثبط عزيمتنا، فتسقط أذرعنا. يجب أن تكون لدينا الطاقة الإيجابية الصحيحة للفوز)).
وكانت تعليقات زيلينسكي أول اعتراف له باحتمال إقالة زالوزني. وكانت الإطاحة المحتملة بالجنرال قد تسببت بالفعل في إثارة ضجة في أوكرانيا وأسعدت الكرملين مع اقتراب الحرب من ذكراها السنوية الثانية.
أفراد الخدمة
ويحظى زالوزني باحترام واسع النطاق بين أفراد الخدمة الأوكرانية ويعتبر بطلاً قومياً. ويُنسب إليه الفضل في عرقلة الغزو الروسي واسع النطاق في الأيام الأولى من الحرب، وفي صد القوات الروسية بخبرة.
وانتقد عمدة كييف فيتالي كليتشكو احتمال إقالة زالوزني، قائلا إن ((عديداً من الأوكرانيين يثقون حقا في القوات المسلحة)) بسبب قيادة الجنرال.
رفض الاستقالة
وقال كليتشكو على وسائل التواصل الاجتماعي: ((اليوم هو الوقت الذي قد تسود فيه السياسة على العقل ومصالح البلاد)). كان عمدة العاصمة الأوكرانية منتقدًا صريحًا لزيلينسكي. واتهمت الرئاسة بدورها مكتب كليتشكو بعدم الكفاءة.
وليس من الواضح من الذي قد يحل محل زالوزني وما إذا كان خليفته سيحظى بنفس المستوى من الاحترام من جانب القوات الأوكرانية وقادة الدفاع الأجانب. وقد تؤدي إقالته إلى المخاطرة بتدهور الروح المعنوية في وقت حرج من الحرب.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، طلب زيلينسكي من زالوزني الاستقالة، الأسبوع الماضي، لكن الجنرال رفض. ولم يعلق زيلينسكي علنًا على التقارير.
وتصاعدت التوترات بينه وبين الرئيس منذ فشل الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في أوكرانيا، والذي بدأ في يونيو بمساعدة مجموعة من الأسلحة الغربية، في تحقيق مكاسب كبيرة على الأراضي في المناطق التي تحتلها روسيا، مما خيب آمال الحلفاء.
خلاف المسؤولين
وبدأ الخلاف بين زالوزني وزيلينسكي، بسبب الحاجة إلى تعبئة واسعة النطاق لتعزيز عدد القوات الأوكرانية، حيث قال زيلينسكي في نهاية العام الماضي إنه رفض طلب الجيش بحشد ما يصل إلى 500 ألف شخص وطالب بمزيد من التفاصيل حول كيفية تنظيم التعبئة وتمويلها.
في حين ظهر زالوزني إلى العلن لأول مرة في الخريف عندما اعترف الجنرال في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست بأن القتال مع روسيا قد وصل إلى طريق مسدود. ونشر مقالتين يعرضان رؤيته لكيفية فوز أوكرانيا في الحرب. وقال في كتاباته إنه من الأهمية بمكان أن تتمتع أوكرانيا بالتفوق الجوي، وتوسيع كفاءتها في مواجهة مدفعية العدو، وبناء الاحتياطيات وزيادة قدرات الحرب الإلكترونية.
وقد تؤدي إقالة زالوزني إلى إثارة حالة من عدم اليقين بين الحلفاء الغربيين.
وقد ابتهجت روسيا بهذا الاحتمال، حيث قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الحديث عن إقالة زالوزني يكشف عن انقسامات في القيادة الأوكرانية.
وذكرت صحيفة))أوكراينسكا برافدا)) أن زيلينسكي يدرس أيضًا إقالة رئيس الأركان العامة سيرهي

تواجه أوكرانيا الآن:
نقصاً في الذخيرة والأفراد
تحتاج إلى مزيد من المساعدات العسكرية الغربية
خلافات وتغييرات في القيادة العسكرية

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