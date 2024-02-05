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215 ألف حاوية في ميناء الملك عبدالعزيز

2/5/2024 11:17:11 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال يناير 2024 بمناولة 215.179 حاوية قياسية، ما يؤكد دور الميناء في تعزيز قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، ودعم حركة الواردات والصادرات الوطنية، وكذلك الإسهام في رفع تصنيف المملكة بالمؤشرات والتصنيفات الدولي.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ (موانئ) لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، وتعظيم قدرتها على تحفيز صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي، تماشيا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
كما يأتي ذلك نتيجة المبادرات التي تعمل عليها ((موانئ)) بالشراكة مع الشريك الإستراتيجي ((الشركة السعودية العالمية للموانئ))، ومختلف الشركاء من الشركات المشغلة الوطنية والعالمية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لتحويله إلى ميناء رائد، يتمتع بأهداف الاستدامة الطويلة الأجل، والأتمتة، والرقمنة، وسلسلة التوريد المتكاملة.
وقد تجاوز ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الرقم السابق الذي سجله لأعلى مناولة شهرية خلال يوليو 2023 بمناولة 211.202 حاوية قياسية، ما يعكس نجاح المشاريع التطويرية في زيادة كميات المناولة، وتعزيز قدرة الميناء التنافسية، وزيادة قنوات الاتصال بالموانئ العالمية.

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