215 ألف حاوية في ميناء الملك عبدالعزيز

(MENAFN
- Al Watan) حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال يناير 2024 بمناولة 215.179 حاوية قياسية، ما يؤكد دور الميناء في تعزيز قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، ودعم حركة الواردات والصادرات الوطنية، وكذلك الإسهام في رفع تصنيف المملكة بالمؤشرات والتصنيفات الدولي.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ (موانئ) لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، وتعظيم قدرتها على تحفيز صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي، تماشيا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
كما يأتي ذلك نتيجة المبادرات التي تعمل عليها ((موانئ)) بالشراكة مع الشريك الإستراتيجي ((الشركة السعودية العالمية للموانئ))، ومختلف الشركاء من الشركات المشغلة الوطنية والعالمية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لتحويله إلى ميناء رائد، يتمتع بأهداف الاستدامة الطويلة الأجل، والأتمتة، والرقمنة، وسلسلة التوريد المتكاملة.
وقد تجاوز ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الرقم السابق الذي سجله لأعلى مناولة شهرية خلال يوليو 2023 بمناولة 211.202 حاوية قياسية، ما يعكس نجاح المشاريع التطويرية في زيادة كميات المناولة، وتعزيز قدرة الميناء التنافسية، وزيادة قنوات الاتصال بالموانئ العالمية.
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