الصين تطلق الذكاء الاصطناعي للفضاء

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت الصين أول قمر صناعي تجاري في العالم مزودا ومدعوما بالذكاء الاصطناعي، من المياه قبالة ساحل مدينة يانغجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.
وبحسب قناة cgtn الصينية فقد انطلق الصاروخ الحامل من طراز Smart Dragon-3 (SD-3) يوم السبت هذا الأسبوع في الساعة 11:06 صباحًا (بتوقيت بكين) من موقع الإطلاق، مرسلًا مجموعة من 9 أقمار صناعية، بما في ذلك القمر الاصطناعي التجاري الفائق والقمر الصناعي ذو المدار الرجعي البعيد "DRO" إلى المدار المخطط له.
والقمر الصناعي التجاري الجديد تم تطويره من قبل شركة "Guoxing Aerospace Technology Co. Ltd" في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، يعمل بالذكاء الاصطناعي و يحمل اسم "رونغبياو" أو "شينغشيداي-18"، وهو قمر صناعي جديد لشبكة استشعار متكاملة مزود بنظام "عقل القمر الصناعي" من الجيل الـ6.
تم تصميم القمر الصناعي بالذكاء الاصطناعي للقيام بالتحقق في المدار من خوارزمية الذكاء الاصطناعي للاندماج في المدار بمجرد دخوله المدار، وسيكون لديه القدرة على العمل على منصة متكاملة عن بعد لشبكات الاتصالات المستقبلية.
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