سلوفاكيا تحصل على قروض 293 مليون يورو من الاستثمار الأوروبي خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي عن دعم اقتصاد سلوفاكيا بقروض جديدة بقيمة 293 مليون يورو خلال العام الماضي.
وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي أنه وجه قروض جديدة بقيمة 254 مليون يورو، والتزم صندوق الاستثمار الأوروبي بحوالي 39 مليون يورو في أربع عمليات، استفاد منها ما مجموعه 706 شركات، ودعم أكثر من 23 ألف وظيفة.
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وأشار إلى توجيه القروض في عدد من القطاعات أبرزها تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسريع انتقال سلوفاكيا إلى الطاقة النظيفة.
وأوضح أنه من ضمن أنشطة البنك تقديم الدعم الاستشاري والتقني لضمان أن تكون الاستجابة للاحتياجات والتحديات عادلة ومستدامة، في المجالات الرئيسية مثل قطاع السكك الحديدية، وتطوير البنية التحتية، والطاقة، ودعم احتياجات التمويل للشركات الصغيرة والشركات المتوسطة.
المصدر:
MENAFN05022024000202011048ID1107813563
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