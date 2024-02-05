سلوفاكيا تحصل على قروض 293 مليون يورو من الاستثمار الأوروبي خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) كشف بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي عن دعم اقتصاد سلوفاكيا بقروض جديدة بقيمة 293 مليون يورو خلال العام الماضي.

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي أنه وجه قروض جديدة بقيمة 254 مليون يورو، والتزم صندوق الاستثمار الأوروبي بحوالي 39 مليون يورو في أربع عمليات، استفاد منها ما مجموعه 706 شركات، ودعم أكثر من 23 ألف وظيفة.

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وأشار إلى توجيه القروض في عدد من القطاعات أبرزها تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسريع انتقال سلوفاكيا إلى الطاقة النظيفة.

وأوضح أنه من ضمن أنشطة البنك تقديم الدعم الاستشاري والتقني لضمان أن تكون الاستجابة للاحتياجات والتحديات عادلة ومستدامة، في المجالات الرئيسية مثل قطاع السكك الحديدية، وتطوير البنية التحتية، والطاقة، ودعم احتياجات التمويل للشركات الصغيرة والشركات المتوسطة.

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