تأخر صرف المساندة التصديرية يفقد السيراميك أسواقًا بأفريقيا وآسيا

تتطلع شركات السيراميك إلى استعادة الأسواق التصديرية التى خرجت منها فى دول أفريقيا وآسيا خلال العام الماضى، وذلك بدعم من تعجيل صرف المساندة التصديرية خلال الفترة المقبلة.

وفقد قطاع مواد البناء فى مقدمتها السيراميك 18 سوقا تصديريا خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى أبرزها فى دول افريقيا وباكستان والبرازيل وهولندا، ما أدى إلى تراجع صادرته بنسبة 28%، لتسجل 124 مليون دولار مقابل 173 مليون دولار خلال 2022، وفقًا للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات.

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وقال حسام السلاب رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن شركات السيراميك لم تتمكن من صرف المساندة التصديرية منذ عام 2022، وهذا الأمر يعد أحد الأسباب الرئيسية للتخارج من عدد كبير من الأسواق.

أضاف لـ“البورصة” أن قطاع السيراميك تم إدراجه ضمن برنامج دعم الصادرات فى يوليو 2021، وأغلب الدعم الذى تحصل عليه الشركات خاص بتكلفة الشحن.

توقع حال سداد المساندة التصديرية لشركات السيرامك والبورسلين أن تزيد بنسبة 100% بحد أدنى، وبقيمة تتخطى 200 مليون دولار بنهاية العام الجارى.. ويصدر القطاع 20% من الإنتاج المحلى البالغ 350 مليون متر سنويًا.

ذكر، أن الشركات تواجه منافسة كبيرة فى إغراق السوق المصرى بالمنتجات المستوردة، بالرغم من القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلى والتصديرى.

قال المهندس سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن تكلفة الشحن هى العائق الكبير أمام نفاذ منتجات السيراميك إلى السوق الأفريقى، وبالتالى حصول الشركات على دعم فى الشحن بنسبة %80 إلى أفريقيا سيسهم فى رفع تنافسية المنتج.

أضاف أن إدراج السيراميك ضمن برنامج المساندة التصديرية أعطى فرصة للشركات للتوسع ودخول أسواق جديدة، بالإضافة لاستعادة أسواق فقدتها خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن القطاع أمامه فرص واعدة فى أفريقيا؛ إذ يأتى السيراميك ضمن أبرز القطاعات التى يستهدفها المجلس للتوسع فى أفريقيا ضمن خطته لتنمية صادراته للقارة السمراء، والاستفادة من تراجع الوجود الصينى، تزامناً مع ارتفاع أسعار الشحن.

وقال بهاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة شركة“سيراميك آرت”، إن شركات السيراميك لم تلمس أى استفادة حقيقية منذ إدراجه ببرنامج دعم الصادرات نظرًا لعدم صرف المساندة المتفق عليها والتى كان آخرها تقريبًا فى النصف الأول من عام 2022.

أشار، إلى أن حجم صادرات الشركة خلال عام 2023 تراجعت إذ بلغ حجم تصديرها 18% من حجم الإنتاج المحلى مقابل تصدير 35% خلال عام 2022 لبعض الدول العربية والإفريقية.

وأوضح، أن الشركة تنتج ما يقرب من 60 موديل سنويًا، ويتراوح حجم الألوان داخل الموديل الواحد ما بين 4 و5 ألوان لتنشيط حجم المبيعات.

وقال إبراهيم رمزى رئيس مجلس إدارة شركة السائح للسيراميك والبورسلين، إن مبادرة دعم الصادرات كان لها تأثير إيجابى على الشركات حتى شهر مارس من عام 2022، وبدأت الشركات تواجه صعوبة فى استيراد المواد الخام بسبب ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى.

أشار إلى أن حجم إنتاج الشركة تراجع بنحو 40% خلال العام الماضى، وبنسبة 30% خلال عام 2021، فيما زادت الأسعار بنحو 45% خلال العام الماضى.

ولفت إلى أنه يتم تصدير 30% من الإنتاج إلى السعودية والإمارات واليونان والسودان ولكن بسبب الأحداث الجارية تراجعت الصادرات بنسب محدودة.