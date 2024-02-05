إغلاق مرتفع لأسعار النفط في تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
زادت أسعار النفط لدى إغلاق تعاملات الإثنين، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب شن القوات الأمريكية هجمات ضد الحوثيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
و صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.85% بما يعادل 66 سنتًا عند 77.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست خلال التداولات 76.62 دولار.
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فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.7% أو 50 سنتًا إلى 72.78 دولار للبرميل، بعد انخفاض في وقت سابق إلى 71.41 دولار.
المصدر:
MENAFN05022024000202011048ID1107813561
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