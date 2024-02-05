إغلاق مرتفع لأسعار النفط في تعاملات اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) زادت أسعار النفط لدى إغلاق تعاملات الإثنين، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب شن القوات الأمريكية هجمات ضد الحوثيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

و صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.85% بما يعادل 66 سنتًا عند 77.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست خلال التداولات 76.62 دولار.

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فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.7% أو 50 سنتًا إلى 72.78 دولار للبرميل، بعد انخفاض في وقت سابق إلى 71.41 دولار.

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