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إغلاق مرتفع لأسعار النفط في تعاملات اليوم

2/5/2024 11:16:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) زادت أسعار النفط لدى إغلاق تعاملات الإثنين، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب شن القوات الأمريكية هجمات ضد الحوثيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

و صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.85% بما يعادل 66 سنتًا عند 77.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست خلال التداولات 76.62 دولار.

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فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.7% أو 50 سنتًا إلى 72.78 دولار للبرميل، بعد انخفاض في وقت سابق إلى 71.41 دولار.

المصدر:

MENAFN05022024000202011048ID1107813561

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