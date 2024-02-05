نيرك تدرس الاعتماد على الصفقات المتكافئة لتمويل تصنيع 500 عربة سكة حديد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علمت“البورصة” من مصادر مطلعة، أن الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية“نيرك” تدرس تمويل جزء من صفقة تصنيع 500 عربة سكة حديد بنظام الصفقات المتكافئة.
وقالت المصادر، إن وزارة النقل ستسدد قيمة الصفقة بالجنيه ويتعين على“نيرك” تدبير التمويل اللازم للجزء المستورد فى عملية التصنيع.
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وأضافت إن وزارة النقل كلفت“نيرك” برفع نسبة المكون المحلى إلى 80% من عمليات التصنيع.
وتقدمت 3 شركات أجنبية بالعروض الفنية والمالية لوزارة النقل لمشاركة“نيرك” فى الصفقة وهى“سى سى أر سى CCRC الصينية”، و”ترانسماش هولدينج الروسية”، و”جانز مافاج المجرية”.
ووقعت“نيرك” اتفاقية الشروط والأحكام لتوطين وتصنيع 500 عربة شاملة أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 عامًا كمرحلة أولى من إجمالى عدد ألف عربة، فى نوفمبر الماضى، مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ووافق مجلس الوزراء، مطلع نوفمبر الماضى على منح“نيرك” ((الرخصة الذهبية)) عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما فى ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وقطع غيارها.
وتقدر مساحة مصنع الشركة بشرق بورسعيد بنحو 300 ألف متر مربع مقسمة على ثلاث مراحل كل مرحلة 100 ألف متر تتضمن المرحلة الأولى الجارى العمل عليها بناء مصنع لعربات السكة الحديد ومترو الأنفاق، والمرحلة الثانية لتصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائى الخفيف والمرحلة الثالثة لإعادة تأهيل العربات القديمة لمترو الأنفاق والسكك الجديد.
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