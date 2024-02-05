نيرك تدرس الاعتماد على الصفقات المتكافئة لتمويل تصنيع 500 عربة سكة حديد

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة” من مصادر مطلعة، أن الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية“نيرك” تدرس تمويل جزء من صفقة تصنيع 500 عربة سكة حديد بنظام الصفقات المتكافئة.

وقالت المصادر، إن وزارة النقل ستسدد قيمة الصفقة بالجنيه ويتعين على“نيرك” تدبير التمويل اللازم للجزء المستورد فى عملية التصنيع.

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وأضافت إن وزارة النقل كلفت“نيرك” برفع نسبة المكون المحلى إلى 80% من عمليات التصنيع.

وتقدمت 3 شركات أجنبية بالعروض الفنية والمالية لوزارة النقل لمشاركة“نيرك” فى الصفقة وهى“سى سى أر سى CCRC الصينية”، و”ترانسماش هولدينج الروسية”، و”جانز مافاج المجرية”.

ووقعت“نيرك” اتفاقية الشروط والأحكام لتوطين وتصنيع 500 عربة شاملة أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 عامًا كمرحلة أولى من إجمالى عدد ألف عربة، فى نوفمبر الماضى، مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ووافق مجلس الوزراء، مطلع نوفمبر الماضى على منح“نيرك” ((الرخصة الذهبية)) عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما فى ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وقطع غيارها.

وتقدر مساحة مصنع الشركة بشرق بورسعيد بنحو 300 ألف متر مربع مقسمة على ثلاث مراحل كل مرحلة 100 ألف متر تتضمن المرحلة الأولى الجارى العمل عليها بناء مصنع لعربات السكة الحديد ومترو الأنفاق، والمرحلة الثانية لتصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائى الخفيف والمرحلة الثالثة لإعادة تأهيل العربات القديمة لمترو الأنفاق والسكك الجديد.