ستاندارد اند بورز: اتساع نطاق الحرب فى غزة سيكون كارثيا على التصنيف الائتمانى لاسرائيل

MENAFN - Al-Borsa News) اعلنت مؤسسة ستاندارد اند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى ان تراجع مستوى ائتمان ادوات الاستدانة و التمويل الاسرائيلية وفى مقدمتها” سندات الخزانة العامة الاسرائيلية الدولية” سيصير امرا واقعا وربما كارثى اذا تفاقمت تداعيات الحرب فى غزة صوب جبهات اخرى و اتسعت دائرتها .

و نقلت دورية جلوبس الاسرائيلية المتخصصة فى التجارة و الاعمال عن خبراء فى ستاندارد ان بورز تأكيدهم على ان” اذا لم يتسع نطاق الحرب الدائرة فى غزة إلى جبهات اخرى” فإنه قد يكون بإمكان الاقتصاد الاسرائيلى التعافى و تفادي هبوط معدلات الثقة الائتمانية له عالميا ، شريطة الا ينجم عن استمرار الحرب فى غزة خلل فى الموازنة العامة لاسرائيل نتيجة صعود الانفاق الدفاعى بقوة و هبوط الايرادات العامة بسبب تعطل الحياة الاقتصادية .

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و تتوقع ستاندارد اند بورز فى الوقت الراهن الا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الاسرائيلى فى العام 2024 نسبة 0.5% و تتوقع كذلك ارتفاع نسبة العجز العام فى الموازنة الى ما لايقل عن 5ر10 % من الناتج المحلى الكلى لاسرائيل بنهاية العام المالى 2023 / 2024 .

كانت ستاندارد اند بورز قد وضعت اسرائيل فى التصنيف الائتمانى الدولى فى الفئة” ايه ايه – سالب” لكنها خفضت هذا التصنيف من وضع” مستقر” الى وضع” سلبى” نتيجة نشوب الحرب فى غزة فى السابع من اكتوبر الماضى ، ويقول ماكسيم روبينكوف كبير خبراء ستاندارد اند بورز لشئون التمويل و الائتمان للصحيفة الاسرائيلية ان الوضع” سلبى” يعنى من الناحية الائتمانية ان تقييمنا الحالى لاقتصاد اسرائيل فى سوق السندات الدولية سيظل متدهورا مقدرا انه بنسبة 30 فى المائة سيكون الحال كذلك على هذا النحو من السوء لحالة الاقتصاد الاسرائيلى فى فترة عام و نصف قادمة او عامين” .

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