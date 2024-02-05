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5 مستثمرين مهتمون بتشغيل مصانع التغذية المدرسية الحكومية

2/5/2024 11:16:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أبدى 5 مستثمرين اهتمامهم بتطوير وتشغيل مصانع حكومية متخصصة فى تصنيع وإعداد الوجبات المدرسية .

قالت مصادر مسئولة لـ”البورصة”، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرحت على المستثمرين خلال اجتماع باتحاد الصناعات المصرية قبل 10 أيام تفاصيل المصانع البالغ عددها 16 مصنعًا ويترقبون تحديد موعد لزيارة المصانع ومعاينتها على أرض الواقع.

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وأشارت إلى أن 5 مستثمرين حتى الآن أكدوا اهتمامهم بإدارة وتشغيل بعض من المصانع المطروحة.

وأضافت المصادر، أن المصانع الحكومية مطروحة للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، الأمر الذى يرفع أعباء تمويلية كبيرة تستنزف فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات فى الخطوات الأولى للاستثمار.

ومصانع الوجبات المدرسية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتتطلع الحكومة إلى تطويرها ورفع كفاءتها من خلال طرحها على القطاع الخاص، وفقًا لناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضحت يوسف خلال اجتماعها مع غرفة صناعة الحبوب والصناعات الغذائية، أن الهيئة ستنسق مع غرفة الصناعات الهندسية لتوفير قطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بالمطاحن والمصانع المطروحة والتى يستورد أغلبها من الخارج.

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لـ”البورصة”، إن بعض مصانع الوجبات المدرسية تديرها وتشغلها شركة سايلو مصر للصناعات الغذائية وهي شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وطرح إحدى مصانع الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص يتم بالتنسيق مع أكثر من جهة.

ومصانع التغذية المدرسية التابعة للوزارة تم البدء فى إنشائها عام 1998 وعددها 16مصنعا منها 8 مصانع فى الوجه البحرى و7 مصانع فى الوجه القبلى ومصنع بشمال سيناء، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.

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