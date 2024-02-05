5 مستثمرين مهتمون بتشغيل مصانع التغذية المدرسية الحكومية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أبدى 5 مستثمرين اهتمامهم بتطوير وتشغيل مصانع حكومية متخصصة فى تصنيع وإعداد الوجبات المدرسية .
قالت مصادر مسئولة لـ”البورصة”، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرحت على المستثمرين خلال اجتماع باتحاد الصناعات المصرية قبل 10 أيام تفاصيل المصانع البالغ عددها 16 مصنعًا ويترقبون تحديد موعد لزيارة المصانع ومعاينتها على أرض الواقع.
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وأشارت إلى أن 5 مستثمرين حتى الآن أكدوا اهتمامهم بإدارة وتشغيل بعض من المصانع المطروحة.
وأضافت المصادر، أن المصانع الحكومية مطروحة للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، الأمر الذى يرفع أعباء تمويلية كبيرة تستنزف فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات فى الخطوات الأولى للاستثمار.
ومصانع الوجبات المدرسية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتتطلع الحكومة إلى تطويرها ورفع كفاءتها من خلال طرحها على القطاع الخاص، وفقًا لناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضحت يوسف خلال اجتماعها مع غرفة صناعة الحبوب والصناعات الغذائية، أن الهيئة ستنسق مع غرفة الصناعات الهندسية لتوفير قطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بالمطاحن والمصانع المطروحة والتى يستورد أغلبها من الخارج.
قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لـ”البورصة”، إن بعض مصانع الوجبات المدرسية تديرها وتشغلها شركة سايلو مصر للصناعات الغذائية وهي شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وطرح إحدى مصانع الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص يتم بالتنسيق مع أكثر من جهة.
ومصانع التغذية المدرسية التابعة للوزارة تم البدء فى إنشائها عام 1998 وعددها 16مصنعا منها 8 مصانع فى الوجه البحرى و7 مصانع فى الوجه القبلى ومصنع بشمال سيناء، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.
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