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تراجع أسعار الذهب بعد صعود عوائد الدولار

2/5/2024 11:16:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم، الاثنين، متأثرةً بارتفاع عوائد الدولار والسندات وبعد تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.9% إلى 2018.91 دولار للأوقية، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 25 ينايرفي وقت سابق من الجلسة.

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إلى ذلك، هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9 % إلى 2035.50 دولار للأوقية.

المصدر:

MENAFN05022024000202011048ID1107813557

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