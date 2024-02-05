تراجع أسعار الذهب بعد صعود عوائد الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم، الاثنين، متأثرةً بارتفاع عوائد الدولار والسندات وبعد تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة.
وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.9% إلى 2018.91 دولار للأوقية، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 25 ينايرفي وقت سابق من الجلسة.
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إلى ذلك، هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9 % إلى 2035.50 دولار للأوقية.
المصدر:
MENAFN05022024000202011048ID1107813557
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