مجلس النواب الأمريكي يرفض صفقة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اليوم الإثنين إن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثًا ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، لن يتم الموافقة عليه.

وأكدت قناة“الحرة” الأمريكية، نقلاً عن حونسون، أن“مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس جو بايدن، متعهدًا بأنه إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، فسيكون ميتًا عند وصوله”.

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وأعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن نص اتفاق من شأنه أن يفرج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأمريكية، رغم أن احتمالات إقراره غير واضحة.

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