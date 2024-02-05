صفقة رأس الحكمة تقفز بأسهم القطاع العقارى

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أسهم قطاع العقارات المدرجة بالبورصة المصرية خلال الجلسات الثلاثة الماضية رغم تراجع المؤشرات بعد تداول أنباء التوصل لاتفاق بين الحكومة وتحالف شركات إماراتية لتطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار.

وتتضمن الأنباء مشاركة مطورين مصريين لأراضى بالمنطقة تقترب من المدينة.

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وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أنها تدرس إقامة مشروع بالساحل الشمالى على مساحة 5540 فدانا ضمن العديد من المشروعات قيد الدراسة لديها.

وارتفع سعر سهم“طلعت مصطفى” بنسبة 13.64% خلال الجلسات الثلاثة ما بين الفترة من 31 يناير إلى 5 فبراير الجارى، إذ وصل إلى 37.5 جنيه بعدما كان يتداول عند 33 جنيها، بينما كان سعره 33.9 جنيه، و34 جنيها فى يومى الخميس والأحد على الترتيب

وقفز سعر“إعمار مصر” 42.74% خلال نفس الفترة، لتصل قيمته إلى 5.31 جنيه، مقابل 3.72 جنيه فى ختام آخر جلسة من الشهر الماضى، بينما سجل آخر سعر له 4.09 فى ختام جلسة الخميس بداية الشهر الجارى.

وسجل سهم“بالم هيلز” سعر 3.6 جنيه فى ختام جلسة الأمس 5 فبراير، بعدما كان يتم تداوله عند سعر 3.1 جنيه فى إغلاق جلسة الأربعاء آخر الشهر الماضى، بارتفاع 15.02%.

وكانت ((البورصة)) قد علمت أن تحالف شركات إماراتية تتبع إمارة أبوظبى اتفق مع الحكومة المصرية على شراء أرض فى مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار.

وطرحت خريطة مشروعات مصر أرضًا تصل مساحتها لأكثر من 11.5 مليون متر مربع بغرض جذب مستثمرين لإقامة قرى سياحية على الأرض، بغرض إقامة مشروعات سياحية متكاملة، لجذب السائحين الوافدين إلى مصر لمنطقة رأس الحكمة، خاصة أن البنية التحتية من طرق وخدمات فى مراحل الإنشاء المتقدمة.

وتسعى الحكومة لتطوير شواطئ رأس الحكمة وجعلها منطقة مستقبل الاستثمار السياحى فى مصر، وتمتد تلك الشواطئ من الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربى وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح.

وتضم المنطقة أنماطًا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالى الغربى لنحو 400 كيلو متر غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية.