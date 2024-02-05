موريتانيا تبحث مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعزيز زراعة القمح

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير الزراعة الموريتاني أمم ولد بيباته اليوم الإثنين في نواكشوط مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم احمد الدخيري تعزيز زراعة القمح .

وأكدت الوزارة أن المباحثات تناولت برنامج توطين والتوسع في زراعة القمح في موريتانيا ضمن الشراكة القائمة بين مورتانيا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وتخلل الاجتماع عرض، عبر تقنية الفيديو، للدكتور علي موسى أبكر، المشرف على إدارة التكامل لدى المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تضمن الخصوصيات والمقدرات الزراعية في موريتانيا، والوضعية الراهنة لزراعة محصول القمح، وأهم الرهانات التي تواجه زراعة هذا المحصول في ظل وفرة المياه والأراضي الزراعية الشاسعة، خاصة على مستوى ضفة نهر السنغال.

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وثمن وزير الزراعة الجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الزراعية في سبيل تكوين وتوطين والتوسع في زراعة القمح.

بدوره أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية استعداد هيئته لمواكبة جهود القطاع الهادفة إلى توطين والتوسع في زراعة القمح، مشددا على أن البرنامج، موضوع اللقاء، يركز على محورين أساسيين، يتعلق الأول منهما بتطوير نظام الانتاج التقليدي القائم، فيما يهتم المحور الثاني بتشجيع القطاع الخاص للدخول في العملية.

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