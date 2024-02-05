نقابة الصحفيين: 135 جريمة وانتهاك بينها 14 شهيدا في كانون الثاني

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN /اكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على استمرار منظومة الاحتلال الإسرائيلي بكل اركانها باستهداف الحالة الصحفية بابشع الوسائل والادوات في سبيل ايقاع اكبر قدر ممكن من الضرر والارهاب بحق الصحفيين.

و كشف التقرير الشهري الصادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة ان كانون الثاني من هذا العام ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 135 جريمة واعتداء وانتهاك بحق الحالة الصحفية الفلسطينية كان ابشعها جرما قتل 14 صحفيا كان 8 منهم داخل منازلهم و6 من زملائم بالميدان .

كما استمر مسلسل استهداف منازل الصحفيين بالتدمير وقتل عائلاتهم وقد طال ذلك 12 منزلا مأهولا مما تسبب باستشهاد العشرات من عائلات الصحفيين .

واضاف تقرير اللجنة ان حالة من الانفلات مارسها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين بالضفة الغربية حيث سجل 50 حالة احتجاز للطواقم الصحفية ومنعها من العمل والتغطية الاخبارية واطلاق الرصاص الحي على الطواقم بغرض الترهيب في 26 واقعة خلفت 4 اصابات دامية بالرصاص وشظايا الصواريخ و3 اصابات بالرضوض .

كما سجل التقرير 4 حالات اعتداء بالضرب و8 اصابات بقنابل الغاز والصوت و7 حالات تحطيم ومصادرة معدات اضافة الى اعتقال 2 من الصحفيين واقتحام منازل ومؤسسات صحفية 3 ومحاكم 1.

كما اشار التقرير الى جريمة قطع الاتصالات والانترنت ما مجموعه 14 يوم في الشهر الماضي عبر استهداف ابراج شركات الاتصالات وطواقمها الذي استشهد بعضهم اثناء عملهم لإصلاح الأضرار.

وبين التقرير ان عدد الشهداء الصحفيين في حالة من الارتفاع نتيجة الإمعان في الاستهداف الذي وصل إلى 116 شهيدا وشهيدة من العاملين في المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في حين ما زال في سجون الاحتلال نحو 35 اسيرا صحفيا بظروف قاهرة تحرمهم من أبسط حقوق الاسرى التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية .

واختتم التقرير بانه لا يزال مصير بعض الزملاء مجهول نتيجة انقطاع الاتصال بهم منذ السابع من أكتوبر الماضي .