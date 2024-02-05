Tuesday, 06 February 2024 07:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قائمة الدول التي لديها أعلى معدلات الفائدة في العالم

2/5/2024 11:06:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتجهت أغلب الدول الكبرى حول العالم نحو رفع الفائدة في 2023 من أجل مواجهة التضخم المرتفع، ومن المتوقع أن تتجه هذا العام نحو البدء في خفض تكاليف الاقتراض مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين.
وفي أول اجتماعات العام الجديد، ثبت الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الأميركية دون تغيير عند مدى يتراوح بين 5.25% و5.5%، ورفض رئيس البنك «جيروم باول» إعلان النصر في معركة التضخم.
كما ثبت أيضا بنك إنجلترا الفائدة عند 5.25% دون تغيير، وأوضح أن صناع السياسة بحاجة إلى مزيد من الأدلة على اتجاه التضخم نحو التراجع قبل البدء في خفض الفائدة، وفي السويد، قرر البنك المركزي الإبقاء على الفائدة عند 4%.
وتعد الفائدة في زيمبابوي هي الأعلى على مستوى العالم عند 130%، وكان متوسط الفائدة في البلاد في الفترة من 2019 حتى العام الماضي 81.95%، وذلك بعدما شهد معدل التضخم السنوي في زيمبابوي ارتفاعا حادا إلى أكثر من 170% في يونيو 2023، بسبب التراجع الحاد في قيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي بسبب نقص المعروض من العملات الأجنبية، لكن وبعد 6 أشهر تقريبا عاد إلى 26.5% تحديدا في ديسمبر، لكنه تسارع مرة أخرى إلى 34.8% في يناير من العام الحالي، مع زيادة أسعار الغذاء والإسكان والمياه والكهرباء.
وفي المرتبة الثانية تأتي الأرجنتين التي يعمل رئيسها الجديد خافير مايلي على علاج الاقتصاد بالصدمة، وتعهد بتقليص الإنفاق وإعادة بناء احتياطيات البنك المركزي، وارتفع معدل التضخم السنوي في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية إلى 211.4% في ديسمبر 2023 - هو المستوى الأعلى منذ 32 عاما - ما يبرز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وهذه قائمة بأعلى معدلات الفائدة في دول العالم، بحسب الترتيب التنازلي: (زيمبابوي 130%، الأرجنتين 100%، فنزويلا 56.69%، غانا 30%، السودان 28.3%، الكونغو 25%، ملاوي 24%، باكستان 22%، أوكرانيا 15% وأخيرا ليبريا 20%).

MENAFN05022024000130011022ID1107813487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث