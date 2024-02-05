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السعوديون في صدارة العالم مستخدمو الإنترنت كنسبة من السكان

2/5/2024 11:06:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قد لا يتخيل البعض العالم بدون إنترنت، والذي يشار إليه على أنه الثورة الثانية بعد الثورة الصناعية، إلا أن هناك شعوبا في العالم لا تتمتع بهذه الخدمة التي خلقت قيمة بتريليونات الدولارات.
منذ منتصف التسعينيات كان لشبكة الإنترنت تأثير ثوري على الثقافة والتجارة والتكنولوجيا، وشمل ذلك ظهور التراسل الفوري وتطور البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية عبر شبكة الإنترنت (VoIP) ومكالمات الفيديو وشبكة الويب التي تضمنت منتديات النقاش والمدونات وشبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق عبر الإنترنت.
لقد تقدمت التكنولوجيات الرقمية بسرعة تفوق أي ابتكار في تاريخنا - حيث وصلت إلى حوالي 50% من سكان العالم النامي فيما لا يتجاوز عقدين من الزمن وأحدثت تحولا في المجتمعات.
ومن خلال تعزيز الاتصال الإلكتروني والشمول المالي وإمكانيات الوصول إلى الخدمات التجارية والعامة يمكن أن تمثل التكنولوجيا عاملا كبيرا في تحقيق المساواة، وفقا لمنظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة.
ووفقا للاتحاد الدولي للاتصالات، فقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عالميا 5.35 مليارات شخص.
ويأتي السعوديون والإماراتيون في المركز الأول بالشراكة مع «آيسلندا»، حيث تمثل نسبة الاختراق 100% من السكان (على الأقل تم استخدام الإنترنت مرة واحدة خلال آخر 3 أشهر)، ويمكن استخدام الإنترنت عبر جهاز كمبيوتر، أو هاتف محمول، أو مساعد رقمي شخصي، أو جهاز ألعاب، أو تلفزيون رقمي، وما إلى ذلك.
وأظهر المؤشر علاقة واضحة بين مستوى الدخل في الدول وانتشار الإنترنت بين السكان، حيث كانت النسبة تتجاوز 90% من السكان في الدول المتقدمة والثرية، بينما كانت تقل كلما انخفض مستوى الدخل،. وأظهرت القائمة أن الكوريين الشماليين، لديهم أقل معدل في العالم يقترب من الصفر (كنسبة مستخدمي الإنترنت من السكان)، وهذا تضارب كبير مع جارتها التي تشاركها نفس الجزيرة «كوريا الجنوبية»، إذ وصلت النسبة إلى 97% من السكان. بينما كان نصيب الصوماليين 2% الأوفر حظا في التعرف على الإنترنت، و7% في جنوب السودان.

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