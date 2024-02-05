Tuesday, 06 February 2024 07:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الذهب قد تصل إلى 2200 دولار بنهاية 2024

2/5/2024 11:06:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع بنك «يو بي إس» المزيد من ارتفاع أسعار الذهب والفضة هذا العام نظرا لتوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة، وحسبما نقلت «سي إن بي سي»، تتوقع الخبيرة الاستراتيجية لدى المصرف السويسري «جوني تيفيس» وصول سعر الذهب - الذي يتداول حاليا أعلى مستوى 2040 دولارا للأوقية - إلى 2200 دولار للأوقية نهاية هذا العام.
وأوضحت أنها نتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر نتيجة لتيسير الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، وهذا يأتي أيضا مع ضعف الدولار، وأضافت: نعتقد أن المستثمرين سيبدأون في تكوين مراكز للذهب في ظل بيئة تشهد الكثير من عدم اليقين ومخاطر جيوسياسية.
أما عن الفضة، قالت: الفضة ليست شائعة كملاذ آمن مقارنة بالذهب، لكن الأمور قد تنقلب لصالحها عندما يخفف الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية. وأشارت إلى أنه في السيناريو الذي يقوم فيه الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية، فيمكن للفضة أن تحقق أداء جيدا، وتميل للتفوق على حركة الذهب.

MENAFN05022024000130011022ID1107813485

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث