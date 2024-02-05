المركزي سندات وتورق بـ 160 مليون دينار
التاريخ
2/5/2024 11:06:50 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي أنه قد تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتـورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 160 مليون دينار لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 4.375%.
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