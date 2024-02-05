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المركزي سندات وتورق بـ 160 مليون دينار

2/5/2024 11:06:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي أنه قد تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتـورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 160 مليون دينار لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 4.375%.

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