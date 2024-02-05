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279 مليون دينار مكاسب سوقية للبورصة

2/5/2024 11:06:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
أوقفت مكونات السوق الأول من الأسهم القيادية وخصوصا مجموعة أسهم البنوك وشريحة منتقاه من أسهم الخدمات المالية سلسلة الانخفاضات المتوالية في بورصة الكويت، بعدما خففت ضغوط عمليات جني الأرباح التي هبطت بالسوق الرئيسي على أداء المؤشر العام في جلسة أمس.
واستعادت بورصة الكويت نغمة الارتفاعات مجددا رغم تباين اداء المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول من خلال عودة عمليات الشراء الانتقائية وخاصة على اسهم البنوك والاتصالات والخدمات المالية التي قادت السوق بشكل ايجابي أمس، في المقابل تراجع اداء مؤشر السوق الرئيسي الذي يضم غالبية الشركات المدرجة ليواصل الانخفاض للجلسة الثانية على التوالي منذ بداية الأسبوع. وحظيت أسهم السوق الرئيسي التي كانت المحرك الرئيسي للسوق خلال يناير الماضي بسيولة بلغت قيمتها 13.7 مليون دينار تمثل 21.7% من الإجمالي، مقابل تداولات بقيمة 49.6 مليون دينار تمثل 78.3% من الإجمالي للسوق الأول. ويبدو ان عمليات التصريف لجني الأرباح لاتزال مسيطرة على عقلية اغلب المتعاملين في الوقت الحالي للاستفادة من فروقات الاسعار بعد الارتفاعات في الفترة الماضية، على النقيض سرعان ما عادت عمليات التجميع على اسهم السوق الأول الذي بدأت بعض البنوك والشركات تشكل أهم مكوناته في الكشف عن النتائج المالية المحققة للعام المالي الماضي مصحوبة بتوزيعات نقدية ومنحة مرضية إلى حد كبير للمساهمين كما كان متوقعا. وأنهت بورصة الكويت جلسة أمس على ارتفاعات سعرية لـ 62 سهما تشكل 41.6% من الاسهم المدرجة، مقابل تراجع القيمة لـ 50 سهما، واستقرار الاسعار لـ 12 سهما، ولم يتم التداول على 25 سهما. وجاء بصدارة القطاعات التي اكتست مؤشراتها الوزنية باللون الأخضر قطاع البنوك بارتفاع 0.95%، تلاه الاتصالات بـ 0.81%، ثم الخدمات المالية بـ 0.69%، فيما تصدر قطاع الطاقة الأكثر انخفاضا بـ 2.7%.
وحققت القيمة السوقية لبورصة الكويت مكاسب عوضت بها جزءا كبيرا من خسائر جلسة الأحد، إذ اضافت القيمة نحو 279 مليون دينار بجلسة أمس بنسبة ارتفاع 0.6% ليصل الإجمالي إلى 42.763 مليار دينار مقارنة بـ 42.484 مليار دينار أول من أمس. وعادت السيولة لمستوياتها المرتفعة في الفترة الاخيرة بإجمالي 63.3 مليون دينار بنسبة ارتفاع 9% مقارنة بـ 58.4 مليون دينار في جلسة افتتاح الأسبوع، وذلك بسبب الإقبال على الأسهم القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة.
وجاء بصدارة قائمة الأكثر قيمة تداول اسهم الكويتية بـ 6.3 ملايين دينار، تلاه الاستثمارات بـ 6 ملايين دينار، ثم بيتك بـ 5.9 ملايين دينار، ثم الوطني بـ 5 ملايين دينار، ثم أرزان بـ 4.1 ملايين دينار.
وارتفعت احجام التداول ولكن بقدر طفيف بنسبة 0.3% بتداول 255 مليون سهم مقابل 254 مليون سهم أول من أمس، وتصدر الأكثر تداولا سهم الكويتية بـ 29.3 مليون سهم، تلاه الاستثمارات بـ 21.7 مليون سهم، ثم ارزان بـ 18 مليون سهم. وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب أمس بنسبة 0.8%بإضافة 67.5 نقطة ليصل إلى 7932 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% بخسارته 5.4 نقاط ليصل إلى 5943 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.6% بإضافة 47.3 نقطة ليصل إلى 7241 نقطة.

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