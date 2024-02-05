Tuesday, 06 February 2024 07:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


10 7 مليارات دولار حصيلة 48 اكتتابا عاما بالشرق الأوسط خلال 2023

2/5/2024 11:06:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشار تقرير صادر عن شركة إرنست ويونغ (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الرابع من 2023، إلى تواصل زخم سوق الاكتتاب العامة، حيث شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 48 اكتتابا عاما بإجمالي عائدات بلغ 10.7 مليارات دولار، فيما أسهمت خمسة اكتتابات عامة لشركات عاملة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية بنسبة 58% من إجمالي العائدات التي حققتها أنشطة الاكتتاب. وخلال الربع الرابع من 2023، حقق 19 اكتتابا عاما أوليا عائدات بقيمة 4.9 مليارات دولار، حيث نجحت شركة أديس القابضة بجمع أكبر قدر من العائدات لتسهم بنسبة 25% من إجمالي عائدات الاكتتاب في الربع الأخير، تلتها شركة بيور هيلث القابضة بنسبة 20%، وجرت جميع عمليات الاكتتاب خلال الربع الرابع في دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت مصر هي الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عن اكتتابات عامة طوال عام 2023.
وتواصلت ثقة المستثمرين بالمناخ الاقتصادي في المنطقة، حيث سجلت الأسهم الخاصة بـ 11 من أصل 19 اكتتابا عاما جرت خلال الربع الأخير من 2023 مكاسب سعرية خلال اليوم الأول على طرحها.

MENAFN05022024000130011022ID1107813479

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث