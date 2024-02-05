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اتحاد المصارف يكرم اللجان النوعية من بيت التمويل الكويتي

2/5/2024 11:06:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة انتهاء فترة تولي بيت التمويل الكويتي رئاسة لجان اتحاد مصارف الكويت النوعية، أقام الاتحاد يوم الأحد الماضي حفل تكريم لرؤساء اللجان من بيت التمويل الكويتي، بحضور الشيخ أحمد الدعيج رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، وعبدالوهاب الرشود الرئيس التنفيذي بالتكليف لمجموعة بيت التمويل الكويتي ورئيس لجنة الرؤساء التنفيذيين السابق للاتحاد، وإلهام محفوظ رئيس الجهاز التنفيذي لدى البنك التجاري الكويتي، رئيس لجنة الرؤساء التنفيذيين الحالي بالاتحاد، ود.حمد الحساوي الأمين العام للاتحاد والسادة الرؤساء الحاليين للجان النوعية من البنك التجاري الكويتي.
وقد أتى هذا الحفل في إطار تقدير وعرفان الاتحاد بالجهود المخلصة التي بذلها بيت التمويل الكويتي طوال فترة رئاسته للجان الاتحاد خلال عامي 2022 - 2023 وتكريما للعمل الجاد والعطاء والإنجازات التي قامت بها لجان الاتحاد ممثلة بكل أعضائها من البنوك المحلية بهدف تعزيز وتشجيع الابتكار وتطوير القطاع المصرفي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع.
من جانب آخر، تمنى الاتحاد للبنك التجاري الكويتي التوفيق ومواصلة النجاح في قيادة لجان الاتحاد خلال عامي 2024 و2025.
الجدير بالذكر أن عدد اللجان النوعية باتحاد مصارف الكويت يبلغ 25 لجنة، تمارس كل اللجان دورها في مناقشة ودراسة الموضوعات والقضايا التي تهم البنوك والقطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي بشكل عام.

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