بيتكوين ترتفع وتتداول أعلى من 43 ألف دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa) ارتفعت العملات الافتراضية الرئيسية خلال تعاملات أمس بعد استيعاب السوق لإطلاق صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة والتطلع نحو محفز رئيسي آخر.
وارتفعت العملة الافتراضية الأكبر من حيث القيمة السوقية «بيتكوين» بنسبة 0.55% إلى 43 ألف دولار.
وصعدت الإيثريوم 1% إلى 2325.05 دولارا، بينما تراجعت الريبل 0.34% عند 50.6 سنتا.
وتتابع السوق التوقعات بشأن الفائدة الأميركية بعدما صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» أنه لا يزال من المتوقع خفض الفائدة 3 مرات هذا العام.
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