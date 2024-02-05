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بيتكوين ترتفع وتتداول أعلى من 43 ألف دولار

2/5/2024 11:06:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت العملات الافتراضية الرئيسية خلال تعاملات أمس بعد استيعاب السوق لإطلاق صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة والتطلع نحو محفز رئيسي آخر.
وارتفعت العملة الافتراضية الأكبر من حيث القيمة السوقية «بيتكوين» بنسبة 0.55% إلى 43 ألف دولار.
وصعدت الإيثريوم 1% إلى 2325.05 دولارا، بينما تراجعت الريبل 0.34% عند 50.6 سنتا.
وتتابع السوق التوقعات بشأن الفائدة الأميركية بعدما صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» أنه لا يزال من المتوقع خفض الفائدة 3 مرات هذا العام.

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