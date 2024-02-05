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التجاري يشارك في رعاية المؤتمر الطبي Akupas

2/5/2024 11:06:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك البنك التجاري في رعاية المؤتمر الطبي السنوي «AKUPAS»، أكبر حدث جراحي محلي متعدد التخصصات للجراحيين الذين يهتمون بالجراحة، وذلك عن طريق الالتقاء بالخبراء الدوليين لبضعة أيام من أجل تبادل المعلومات والتواصل وتوفير قنوات للتعليم المستمر وتعزيز البحث الطبي بشكل عام وفي مجال الجراحة بشكل خاص.
وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام- قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي أماني الورع: يحرص البنك التجاري الكويتي على تقديم كل أشكال الدعم والرعاية لجميع الفعاليات الصحية ومنها بالطبع الرعاية لأكبر حدث جراحي في الكويت وهو المؤتمر الطبي Akupas الذي تم تصميمه بغرض تزويد الجراحين بآخر المستجدات في هذا المجال، فضلا عن النصائح العملية، وإدخال تقنيات جديدة في العلوم الجراحية وتقديم أحدث التطورات في تشخيص الأمراض الجراحية وعلاجها. وبينت الورع أن هذا المؤتمر الهادف إلى جمع جراحين من مختلف التخصصات سوف ينعكس إيجابا على الرعاية الطبية المقدمة للمرضى ونشر الوعي وهي الغاية التي لطالما سعى البنك إلى تحقيقها إيمانا منه بأهمية رعاية الفعاليات الصحية الموجهة لخدمة جميع فئات المجتمع.
وعلى هامش المعرض، حرص البنك التجاري الكويتي كعادته على نشر التوعية المصرفية ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية»، وذلك بتعريف الحضور بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول على الخدمات المصرفية وكذلك تعريفهم بالعديد من المعلومات المالية والمصرفية والنصائح التحذيرية من عمليات الاحتيال وضرورة الحفاظ على معلوماتهم المصرفية السرية.
وفي الختام، توجه المسؤولون عن المؤتمر بخالص الشكر والتقدير للبنك التجاري الكويتي على المشاركة الكريمة في المؤتمر الطبي، متمنين للبنك المزيد من النجاح والازدهار.

MENAFN05022024000130011022ID1107813475

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