Tuesday, 06 February 2024 07:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجوم مرسيدس بنز تلمع بمزايا عربة

2/5/2024 11:06:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفاءً بالأعياد الوطنية ومع بداية شهر فبراير، طرحت عربة للإجارة عرضها الحصري لعقود تأجير أيقونات مرسيدس الألمانية التي وصلت حديثا ضمن برامج تأجير الأفراد لديها وبالتعاون مع شركة الملا أوتوموبيلز، الموزع المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس بنز في الكويت.
وبهذه المناسبة، سيحصل عشاق السيارات الفخمة على فرصة قيادة إحدى سيارات مرسيدس 2024 الجديدة بسعر غير مسبوق يبدأ من 269 دينارا شهريا بشروط ائتمانية ميسرة وخيارات من سنة لغاية 3 سنوات لعملائها، مع مزايا عديدة للتأجير التشغيلي كالتأمين الشامل والصيانة الذهبية والسيارة البديلة وخدمة المطار والمساعدة على الطريق 7/24 مع إمكانية السفر بالسيارة.
ويأتي هذا التعاون بعد النجاح الكبير لعرضها الاستثنائي على فئة GLE في نوفمبر الماضي، ويشمل العرض الجديد معظم فئات المرسيدس من موديلات 2024.
وسيتمكن عملاء عربة مستخدمي سيارات المرسيدس من معايشة التجربة الفريدة والمميزة في عملية التسلم والتدريب الدقيق على الاستمتاع بالسيارة وخصائصها العديدة، هذا وسيختبر العملاء درجة الرفاهية وحفاوة الاستقبال مباشرة.
ويستمر هذا العرض في جميع فروع عربة في الري والشويخ والأحمدي وصالة عرضها الرئيسية في مجمع كرييتف ديزاين سنتر بالشويخ، بالإضافة إلى معرض مرسيدس بنز على الدائري الرابع من السبت إلى الخميس من 8:00 صباحا إلى 8:00 مساء.

MENAFN05022024000130011022ID1107813474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث