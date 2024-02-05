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زين شريك إستراتيجي لمعرض الاختراعات

2/5/2024 11:06:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت «زين» عن عودتها كشريك استراتيجي لفعاليات المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط بنسخته الرابعة عشرة، والذي ينظمه النادي العلمي بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي خلال الفترة من 4 -7 فبراير الجاري بمشاركة 40 دولة عربية وأجنبية، ويحظى برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وشاركت «زين» بحفل افتتاح المعرض في قاعة الراية، بحضور ممثل صاحب السمو، وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، ورئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمعرض طلال الخرافي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، وحشد من الديبلوماسيين والأكاديميين والمهتمين بالشأن العلمي.
وتفخر «زين» باستمرار دعمها لهذا التجمع العلمي البارز منذ انطلاقته الأولى، وخاصة أنه يحظى برعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد سنويا، مما يعكس اهتمام الدولة البالغ بدعم العلماء والمخترعين والمبتكرين، ويبرز مكانة الكويت الرائدة في المجتمع العلمي الدولي.
كما تسعى الشركة من خلال هذه المشاركة الى تأكيد الدور الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص الكويتي بتشجيع المبادرات والجهود التي تسهم بدفع عجلة التنمية العلمية في الكويت والمنطقة، حيث حقق المعرض على مر السنوات السابقة نجاحا كبيرا كان له الأثر في إبراز الجانب الحضاري للكويت في المحافل العلمية الإقليمية والدولية، وأثبت نفسه ليكون الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.
وتشهد النسخة الرابعة عشرة من المعرض مشاركة مميزة من عدة جهات خليجية وعربية، منها مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون الخليجي، ومؤسسة الملك عبدالعزيز، وجامعة المجمعة السعودية، والنادي العلمي القطري، والنادي العلمي الإماراتي، وجامعة الرباط المغربية، والجمعية العراقية للمخترعين، وجمعية حضرموت اليمنية للاختراعات، بالإضافة إلى تواجد جهات تشارك للمرة الأولى مثل الجمعية الصينية للاختراعات، والمعهد الاتحادي للملكية الصناعية في روسيا.
كما يشهد المعرض عودة العديد من الجهات والمنظمات العالمية المعنية بالاختراعات والابتكارات التي تحرص على التواجد سنويا في هذا المحفل العلمي، منها معرض جنيف الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة (وايبو)، والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (إيفيا)، وتمنح هذه الجهات جوائز باسمها للمخترعين الفائزين، إيمانا منها بأهمية المعرض ورسالته وأهدافه.
وتشارك أكثر من 40 دولة عربية وأجنبية بالمعرض هذا العام، تقدمت بأكثر من 200 اختراع، فيما يبلغ عدد المخترعين الكويتيين 21 مخترعا تقدموا بـ 14 اختراعا يمثلون عدة جهات علمية، هي جامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وغيرها.
ويحظى المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط باهتمام عربي وإقليمي ودولي، حيث يسلط الضوء على اختراعات وإبداعات الشباب العربي عموما والشباب الكويتي خصوصا، ويساهم في إبراز الجانب الحضاري للكويت ودورها الريادي في دعم وتشجيع المخترعين لخدمة البشرية.
وتسعى «زين» من خلال دعمها لهذه المبادرة سنويا إلى المساهمة بتوفير البيئة الحاضنة للشباب العربي والكويتي وبالأخص المخترعون الكويتيون لإبراز طاقاتهم ومواهبهم العلمية جنبا إلى جنب مع المشاركين العالميين الذين يأتون من مختلف دول العالم لاستعراض أفكارهم واختراعاتهم التي تخدم مختلف مجالات الحياة.

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