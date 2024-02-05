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بالفيديو الخليج يدشن مبادرة الاستدامة البيئية

2/5/2024 11:06:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن الجدول الزمني المحدد، دشن بنك الخليج مبادرة الاستدامة البيئية «خطوة نحو التغيير»، التي تستهدف تغيير ثقافة المجتمع نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، بالتعاون مع جمعية الضاحية والمنصورية، والتي تستمر على مدى أسبوع كامل تشمل توزيع نحو 20 ألف كيس قابل لإعادة الاستخدام، في السوق الرئيسي للجمعية بمنطقتي الضاحية والمنصورية، إلى جانب العديد من الفعاليات التوعوية الأخرى.
وكان بنك الخليج قد أعلن الجدول الزمني لتطبيق المبادرة في الجمعيات التعاونية المشاركة في المبادرة وهي «الضاحية والمنصورية» و«الشامية والشويخ» و«الروضة وحولي» و«كيفان» و«مشرف»، وذلك بحضور مسؤولي البنك وممثلي الهيئة العامة للبيئة ولجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي في مجلس الأمة. وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير: يسعدنا في بنك الخليج أن ندشن المبادرة اليوم في جمعية الضاحية والمنصورية ونسعى إلى تحقيق أهدافنا المرجوة وفي مقدمتها تغيير ثقافة المجتمع، من خلال توزيع الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام وتحفيز زبائن الجمعية على تقليص استخدام البلاستيك.
وأشار إلى أن هذه المبادرة واحدة من العديد من المبادرات النوعية التي ينفذها بنك الخليج سنويا لترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، ولقناعتنا أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وجدنا من المناسب إطلاق هذه المبادرة مع عدد محدود من كبرى الجمعيات في الكويت، حيث يتم توزيع نحو 100 ألف من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك لتوزيعها على المساهمين، لتكون خطوة أولى نحو تغيير النهج والثقافة، لتصبح جزءا أساسيا من سلوكهم اليومي.
من جانبه، توجه رئيس مجلس إدارة جمعية الضاحية والمنصورية أحمد الراشد بالشكر إلى بنك الخليج لإطلاق هذه المبادرة المتميزة، وعلى اختيار جمعية الضاحية والمنصورية، لتكون أول جمعية تطبق فيها المبادرة.
بدورها، أشادت رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية الضاحية والمنصورية مشاعل جاسم الكليب بالمبادرة، مستعرضة دور الجمعية في خدمة المجتمع وتعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص والعام في تنفيذ مبادرات متنوعة تستهدف حماية البيئة.

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