KIB Takaful تشارك في معرض Auto Land

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شركة «KIB Takaful» الرائدة في مجال التأمين التكافلي، عن مشاركتها في معرض Auto Land خلال الفترة من 7 إلى 18 فبراير الجاري، والذي يقام على ارض المعارض الدولية، بهدف التواصل المباشر مع العملاء والرد على استفساراتهم طوال فترة المعرض المميز.
وقال مدير العلاقات العامة في «KIB Takaful» عبدالرحمن العطار في بيان صحافي، إن مشاركة الشركة عبر جناحها في المعرض وفي مثل تلك الفعاليات تعد جزءا من مسؤوليتها تجاه العملاء والمجتمع.
ولفت إلى أن المعرض سيقدم جديد السيارات وآخر التطورات في تلك الصناعة الحيوية على مستوى العالم، حيث يمثل المعرض مناسبة مهمة لكل المهتمين بمجال السيارات من الأفراد والشركات.
وأضاف أن المعرض يعمل على توفير كل ما يحتاجه الراغب في شراء سيارة بمكان واحد، حيث يتوافر جميع المختصين في هذا المجال سواء كانوا وكلاء السيارات، أو مقدمي خدمات تمويل الشراء من بنوك وشركات ومقدمي الخدمات التأمينية، أو مقدمي خدمات الفحص الفني للسيارات والجهات المعنية بنقل وتحويل الملكية.
وأكد العطار أن KIB Takaful سوف تستقبل عملاءها من زوار المعرض في جناحها الخاص، حيث سيقوم فريقها بعرض خدمات ومنتجات الشركة في مجال تأمين السيارات وغيرها من المجالات التأمينية مع شرح للمزايا العديدة التي يحملها كل منتج.
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