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KIB Takaful تشارك في معرض Auto Land

2/5/2024 11:06:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة «KIB Takaful» الرائدة في مجال التأمين التكافلي، عن مشاركتها في معرض Auto Land خلال الفترة من 7 إلى 18 فبراير الجاري، والذي يقام على ارض المعارض الدولية، بهدف التواصل المباشر مع العملاء والرد على استفساراتهم طوال فترة المعرض المميز.
وقال مدير العلاقات العامة في «KIB Takaful» عبدالرحمن العطار في بيان صحافي، إن مشاركة الشركة عبر جناحها في المعرض وفي مثل تلك الفعاليات تعد جزءا من مسؤوليتها تجاه العملاء والمجتمع.
ولفت إلى أن المعرض سيقدم جديد السيارات وآخر التطورات في تلك الصناعة الحيوية على مستوى العالم، حيث يمثل المعرض مناسبة مهمة لكل المهتمين بمجال السيارات من الأفراد والشركات.
وأضاف أن المعرض يعمل على توفير كل ما يحتاجه الراغب في شراء سيارة بمكان واحد، حيث يتوافر جميع المختصين في هذا المجال سواء كانوا وكلاء السيارات، أو مقدمي خدمات تمويل الشراء من بنوك وشركات ومقدمي الخدمات التأمينية، أو مقدمي خدمات الفحص الفني للسيارات والجهات المعنية بنقل وتحويل الملكية.
وأكد العطار أن KIB Takaful سوف تستقبل عملاءها من زوار المعرض في جناحها الخاص، حيث سيقوم فريقها بعرض خدمات ومنتجات الشركة في مجال تأمين السيارات وغيرها من المجالات التأمينية مع شرح للمزايا العديدة التي يحملها كل منتج.

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