الشركة السعودية للاستثمار الجريء تحتفل مع شركائها بتصدر المملكة دول المنطقة في حجم الاستثمار الجريء

(MENAFN
- JUMMAR PR) الرياض، المملكة العربية السعودية – 05 فبراير 2024: احتفلت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) بتحقيق المملكة المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى في حجم الاستثمار الجريء في عام 2023، ومرور خمس سنوات على تأسيسيها. وأقيم الحفل بحضور شركاء (SVC) من قيادات الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، ومدراء صناديق الاستثمار ورواد الأعمال، إلى جانب فريق الشركة.
وشهد الحفل عرضاً قدمته الرئيس التنفيذي للاستثمار في (SVC) نورة السرحان، أوضحت فيه منجزات الشركة منذ تأسيسها بالأرقام وتحدثت عن الاتجاهات المستقبلية للشركة. فيما قدمت نائب رئيس الاستثمار في (SVC) هيفاء المقبل رؤية شاملة لأوضاع سوق الاستثمار الجريء إقليمياً وعالمياً ومقارنتها بوضع المملكة الإيجابي في الاستثمار الجريء.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة (SVC) الدكتور نبيل كوشك عن الدور الاستراتيجي للشركة في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة. وأكد أن تصدر المملكة لمشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة العربية السعودية نتيجة الدعم الحكومي بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي العهد بما يتماشى وأهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف كوشك: "ولأن النجاح هو مجهود منظومة متكاملة، أتقدم بخالص شكري للجهات الحكومية التي أطلقت برامج نوعية ومبادرات لدعم منظومة الاستثمار الجريء، وطورت الأنظمة التشريعية وأوجدت بيئة تساعد الشركات الناشئة لتبدع وتنطلق بمرونة ودعم أكبر. وأيضا لم نكن لنحقق هذا الانجاز بدون المستثمرين الفاعلين ومدراء الصناديق الذين دعموا الشركات الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة. وبالتأكيد فإن كل هذه الجهود لم تكن لتأتي بنتيجة دون رواد الأعمال المبتكرين الذين عملوا بدأب على إطلاق شركات قادرة على النمو المتسارع داخل وخارج المملكة".
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