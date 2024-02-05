(MENAFN
- THC) "ارجوتيك" فرص كبيرة لبناء شراكات فعالة في السعودية
مشاركتنا في معرض الدفاع العالمي في الرياض أبرزت الكثير من اللقاءات الناجحة ونتطلع لتوسيع أعمالنا بالمملكة
قالت الشركة أنها تتطلع لبناء الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء المحليين والدخول بالسوق السعودي، لاسيما من خلال مشاركة الشركة في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي المقام في الرياض من الفترة 4-8 فبراير 2024. مؤكدة على أهمية وثقل المملكة.
وقال ديفيد افينو، الرئيس التنفيذي لشركة ارجوتيك، "نتطلع لتعزيز قطاع الفضاء والطيران بالمملكة والعمل مع الشركاء لتحقيق التفوق المطلوب". مؤكداً كذلك على توفير الحلول المتقدمة التي تتوافق مع المتطلبات الديناميكية للقطاع.
وفي سياق مختلف، لعبت الشركة دوراً كبيراً لتطوير البحوث والابتكارات حول علوم الفضاء ودراسة التطورات العالمية فيه، وخدمات العمليات في الذكاء الاصطناعي والأنظمة المبتكرة التي تستخدم في لمساعدة رواد الفضاء في مهماتهم. وفي إطار برامج الشركة، أعلنت في أواخر 2023 عن استثمارات تتجاوز 50 ميلون دولار لتطوير وإطلاق برامج الأقمار الصناعية الصغيرة للاتصالات ومراقبة الأرض، وكذلك في برامج استكشاف الفضاء.
وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة، تلعب الشركة دوراً مهم بالتعاون مع وكالة ناسا الدولية للفضاء للتعرف وتتبع الجسيمات الصغيرة وتفعيل أنظمة التحكم الاّلي والمركبات ذاتية القيادة أثناء رحلات الاستكشاف.
وفي تعليق اخر، صرح الرئيس التنفيذي عن سعادته في المشاركة في معرض الدفاع الدولي وتسليط الضوء على أبرز القدرات التقنية المتخصصة في شركة ارجوتيك، مشيراً أن هذه الفرصة ستفتح آفاقاً جديدة مع المنظمات والهيئات السعودية للتعاون وتبادل الخبرات. موضحاً بأهداف المملكة والمؤسسات المحلية في تعزيز صناعة الفضاء.
- التحفيز والتمكين:
وافر الفرص الواعدة في قطاع الفضاء وصناعاته العالمية في المملكة، لاسيما بعد إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية، ليعزز مكانة المملكة عالمياً في مجال استكشاف الفضاء. ويأتي هذا الاهتمام في ظل رؤية 2030 الشابة الطموحة التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي بدورها ستعود بالنفع على مستقبل الوطن والصناعة فيه، لاسيما أن قطاع الفضاء يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في تعزيز تنافسية السعودية دولياً، وأهمية استكشاف الفضاء لخدمة العلم والإنسانية. ومن خلال عدد من البرامج والمبادرات التعليمية المتخصصة في الهندسة الفضائية والتقنيات المتقدمة لتشجيع ثقافة الابتكار والتنافس في مجال الفضاء مثل برنامج المملكة لرواد الفضاء، والبرنامج الصيفي لعلوم وتقنيات الفضاء.
- الفرص الواعدة:
تعمل المملكة دوماً على تنمية وتمكين الكوادر الوطنية في قطاع الفضاء، حيث حققت الهيئة السعودية للفضاء إنجازات عديدة، وتعمل على تأهيل الكوادر الشابة في هذا المجال. وفي عام 2020 اعتمد مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي للأغراض السلمية الهيئة السعودية للفضاء ممثلا رسميًا للسعودية في المنظمة. مما يعكس تطلعات المملكة الى تطوير قطاع الفضاء وتشجيع الأنشطة البحثية المتصلة في القطاع، بالإضافة لوضع الخطط والبرامج المتعلقة لاستكشاف الفضاء عملياً عبر والرحلات المأهولة لرصد الفضاء وتطوير تقنيات إطلاق المركبات الفضائية.
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