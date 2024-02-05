الإمارات منارة للتسامح والتعايش

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع للإعلان عن تخصيص يوم الرابع من فبراير يوماً دولياً للأخوة الإنسانية ضمن مبادرة قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا القرار تخليداً لذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي عام 2019، حيث تتواصل جهود دولة الإمارات الرائدة ومبادراتها الإغاثية حول العالم، والتي توجتها عاصمة للإنسانية، وذلك ضمن استراتيجية الأخوة الإنسانية التي تضعها الدولة في أولوياتها، فالإنسان أولاً دون تمييز بناء على أساس الجغرافيا أو العرق أو الدين، ووفقاً للمادة (25) من دستور الدولة جميع الأفراد لدى القانون سواء، وعلى مدار السنوات الماضية انتهجت دولة الإمارات العمل الإنساني وسيرت جسوراً إنسانية عدة إلى ضحايا الكوارث الطبيعية والمناخية التي شهدتها دول العالم المختلفة.

فثقافة التسامح والتعايش ليست وليدة اليوم، بل هي ثقافة راسخة في المجتمع الإماراتي منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه قيادتنا الرشيدة، حيث تواصل الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جهودها في تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية من خلال برامج ومشروعات ومبادرات بمشاركة أكثر من 200 جنسية على أرض الدولة، وذلك بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة لتحقيق السلام ونشر التسامح في مختلف أنحاء العالم.

كما أطلقت دولة الإمارات البرنامج الوطني للتسامح، وأسست العديد من المراكز والهيئات المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب، وتعتبر دولة الإمارات شريكاً أساسياً في اتفاقيات ومعاهدات دولية لنبذ العنف والتمييز والتطرف.

وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي أرست قانوناً لمكافحة التمييز والكراهية، حيث أصدرت في العام 2015 مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، وتم إلغاؤه بعد ذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 ليضاف إليه جريمة التطرف، ليصبح المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف الذي جرم فيه التمييز بين الأفراد والجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو العرق أو اللون أو النوع أو الجنس، وكذلك إثارة خطاب الكراهية الذي من شأنه إثارة الفتنة أو التطرف الذي من شأنه الإخلال بالنظام العام.

وشدد المشرع العقوبات على تلك الجرائم، والتي تتراوح ما بين الحبس أو السجن، الذي يصل إلى عشر سنوات، والإعدام إذا اقترن الفعل بالكفر تحريضاً على القتل، ووقعت الجريمة نتيجة لذلك، والغرامات التي تبدأ من خمسين ألف درهم وتصل إلى مليوني درهم.

وتعد جائزة زايد للأخوة الإنسانية تتويجاً وتكريماً للأفراد والمؤسسات في شتى دول العالم، الذين قدموا إسهامات كبيرة للإنسانية، وكذلك جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمية، التي تتجلى فيها معاني التسامح والاعتدال تعزيزاً للعلاقات الدولية وتحقيقاً للسلام العالمي.