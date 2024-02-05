وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس ليست آمنة في أي مكان في غزة



قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، إن مقاتلي حماس ليسوا في مأمن من القوات الإسرائيلية في أي مكان في غزة بما في ذلك مناطق مثل مدينة رفح الواقعة في الجنوب، حيث لم تنتشر القوات الإسرائيلية بعد.

وأضاف غالانت في مؤتمر صحفي في تل أبيب: "أي إرهابي يختبئ في رفح يجب أن يعرف أنه سينتهي به المطاف تماما مثل أولئك في خان يونس و(مدينة) غزة"، وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وألمح غالانت إلى حقيقة أن الجيش الإسرائيلي قد ضرب العديد من وحدات حماس القتالية في مدينة غزة وخان يونس، مما أسفر عن مقتل الآلاف من مقاتليها.

وقال: "نصف إرهابيي حماس إما قتلى أو جرحى بإصابات خطيرة"، مع هزيمة 18 كتيبة تابعة لحماس ولم تعد موجودة كوحدات قتالية.

وأشار غالانت لأول مرة إلى تقدم محتمل للجيش في رفح على الحدود الجنوبية لغزة مع مصر يوم الجمعة.

ويعيش أكثر من 3ر1 مليون شخص في رفح والمنطقة المحيطة بها. وقبل الحرب، كانت رفح موطنا لحوالي 250 ألف شخص.

وقتل 113 فلسطينيا على الأقل وأصيب 205 في غضون 24 ساعة بسبب القتال العنيف، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية التي تسيطر عليها حماس يوم الاثنين. وقتل ما مجموعه 27 ألفا و478 فلسطينيا وجرح 66 ألفا و835 آخرين منذ اندلاع الحرب في أوائل

أكتوبر. ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

تقع رفح على الحدود مع مصر. وتخشى القاهرة من أن تؤدي العمليات العسكرية في البلدة الحدودية إلى اندفاع الفلسطينيين اليائسين إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.

وفي الوقت نفسه، يسعى الجيش الإسرائيلي للسيطرة على حدود قطاع غزة مع مصر، حيث يشتبه في أنه لا تزال هناك أنفاق تمر تحت الحدود يمكن لحماس من خلالها الحصول على إمدادات من الأسلحة والسلع الأخرى. وتنفي مصر ذلك.

وكان غالانت قد شدد مساء الاثنين على أن الكتيبة الأخيرة التابعة لحماس في خان يونس سيتم القضاء عليها قريبا.

وقال في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الدفاع: "العملية البرية من أعقد العمليات في تاريخ الحروب. و أن الهدف القادم هو رفح. قيادة حماس و يحيى السنوار في حالة فرار"، بحسب قناة"أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية.

وأضاف غالانت أنه بينما يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في معاقل حماس المتبقية في قطاع غزة، فإن قيادة الحركة تفقد قدرتها على تنسيق قواتها بشكل فعال على الأرض.

وعن القتال في الشمال قال غالانت إنه "الى جانب القتال في غزة، جزء من أنشطه الجيش الإسرائيلي هي في الشمال، نحن نستعد لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان، نحن نفضل عملية تسوية على الحرب، حزب الله لا يمكنه تهديد سكان إسرائيل".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الحرب في قطاع غزة لن تنتهي قبل القضاء على حماس .

يشار إلى أن القادة الإسرائيليين أعلنوا أنه من بين أهداف الحرب، القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس ، وتحرير الرهائن الذي احتجزتهم خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى قطاع غزة، في السابع من شهر أكتوبر العام الماضي.

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