إصدارات ملهمة نابضة بالقيم والجمال

(MENAFN
- Al-Bayan)
يحفل مهرجان طيران الإمارات للآداب بإصدارات ثرية المضامين، ملهمة، تتقدمها مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تتاح لرواد المهرجان، من شتى الأعمار والفئات، وتتوافر باللغة الإنجليزية، حيث تحظى بإقبال وشعبية كبيرين، معززة معارفهم ومقدمة لهم دروساً قيمة في الحياة والعمل والنجاحات، كما تعزز توجهات ورؤى ((طيران الإمارات للآداب))، الرامية إلى ترسيخ حضور وتأثير الثقافة بوصفها جسر تلاقي الحضارات وتواصلها ومنبع الإلهام والعلم والتمكين.
وقد رسمت مشاهد الفتاة في الصورة وهي تتأمل باقة من إصدارات سموه المعروضة على أرفف حامل كتب في أحد أركان المهرجان، أبهى لوحات التأثير الحضاري لقائد فذ شعاره وهمه نشر الثقافة والسلام والمحبة والخير والتواصل الإنساني العالمي.
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