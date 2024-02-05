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إصدارات ملهمة نابضة بالقيم والجمال

2/5/2024 7:20:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يحفل مهرجان طيران الإمارات للآداب بإصدارات ثرية المضامين، ملهمة، تتقدمها مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تتاح لرواد المهرجان، من شتى الأعمار والفئات، وتتوافر باللغة الإنجليزية، حيث تحظى بإقبال وشعبية كبيرين، معززة معارفهم ومقدمة لهم دروساً قيمة في الحياة والعمل والنجاحات، كما تعزز توجهات ورؤى ((طيران الإمارات للآداب))، الرامية إلى ترسيخ حضور وتأثير الثقافة بوصفها جسر تلاقي الحضارات وتواصلها ومنبع الإلهام والعلم والتمكين.

وقد رسمت مشاهد الفتاة في الصورة وهي تتأمل باقة من إصدارات سموه المعروضة على أرفف حامل كتب في أحد أركان المهرجان، أبهى لوحات التأثير الحضاري لقائد فذ شعاره وهمه نشر الثقافة والسلام والمحبة والخير والتواصل الإنساني العالمي.

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