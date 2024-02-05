مؤسسة الإمارات للآداب تعلن الفائزين بجائزة «الفطيم» للكلمة المصورة

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، في حفل خاص لتوزيع الجوائز في مهرجان طيران الإمارات للآداب، عن الفائزين بجائزة ((الفطيم)) للكلمة المصورة.

وتُعد هذه السنة الأولى للجائزة وتُقام بالتعاون مع مؤسسة الفطيم التعليمية وتسعى إلى تحفيز الإبداع لدى الطلبة، ممن يتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، من خلال تشجيعهم على التعاون معاً في إنتاج أفلام قصيرة مستوحاة من الكتب والقصائد المفضلة لديهم. وتشكل جائزة ((الفطيم)) للأدب المصوّر فرصة للطلبة لترسيخ فهمهم للمواضيع والقصص الأدبية واستعراض مهاراتهم الإبداعية.

فائزون

وفاز بالمركز الأول فريق ((AB Films))، مدرسة الشعلة الخاصة، الشارقة، وحل ثانياً فريق ((فرسان الوصية))، مدرسة الراشدية للبنات، دبي، وجاء ثالثاً، فريق ((أكاديمية العين البريطانية))، أكاديمية العين البريطانية، أبو ظبي.

وقالت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب: ((شباب اليوم هم رواة القصص الحقيقيون في عصر أمسى فيه السرد الرقمي وسيلة قوية للسماح لهم بالتعبير عن أنفسهم بحرية وإبداع.

ومن المثير للاهتمام قدرة هؤلاء الشباب المبدعين في سرد قصص بحبكات قوية وأحداث عميقة تعبر عن الجمهور المُشاهد، بغض النظر عن العقبات التي قد تواجههم مثل محدودية الميزانية وضيق الوقت)). وأضافت: ((يسرنا التعاون مع مؤسسة الفطيم التعليمية في إطار تشجيع الشباب على تقديم مختلف الحكايات بطريقتهم الخاصة ونتطلع لرؤية المزيد والمزيد من المواهب)).

جائزة فريدة

من جهتها، قالت ميرا الفطيم، عضو مجلس إدارة مؤسسة الفطيم التعليمية والرئيس التنفيذي لمستقبل التعليم في مؤسسة الفطيم للإدارة المدرسية: ((سعداء جداً بانطلاقة هذه الجائزة الفريدة التي تجمع بين الشغف بلغتنا العربية الأصيلة ومهارات الإبداع التكنولوجي.. شراكتنا مع مؤسسة الإمارات للآداب شراكة نعتز بها ونطمح لتعزيزها عاماً بعد عام)).

مبادرات

ومن المبادرات الهامة الأخرى التي يحتفي بها مهرجان طيران الإمارات للآداب، مبادرة ((أصوات أجيال المستقبل))، والتي ستطلق مجموعتها الرابعة من مختارات القصص الفائزة، ومسابقة ((أر جي إس)) دبي للأطفال لكتابة الرسائل الخطية؛ ومسابقة ((بنك الإمارات دبي الوطني- الشعر للجميع))، وكأس ((شيفرون)) للقرّاء، وجائزة أمناء مكتبات المدارس السنوية ومسابقة ((كتاب في صندوق)).