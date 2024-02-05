Tuesday, 06 February 2024 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤسسة الإمارات للآداب تعلن الفائزين بجائزة «الفطيم» للكلمة المصورة

2/5/2024 7:20:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، في حفل خاص لتوزيع الجوائز في مهرجان طيران الإمارات للآداب، عن الفائزين بجائزة ((الفطيم)) للكلمة المصورة.

وتُعد هذه السنة الأولى للجائزة وتُقام بالتعاون مع مؤسسة الفطيم التعليمية وتسعى إلى تحفيز الإبداع لدى الطلبة، ممن يتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، من خلال تشجيعهم على التعاون معاً في إنتاج أفلام قصيرة مستوحاة من الكتب والقصائد المفضلة لديهم. وتشكل جائزة ((الفطيم)) للأدب المصوّر فرصة للطلبة لترسيخ فهمهم للمواضيع والقصص الأدبية واستعراض مهاراتهم الإبداعية.

فائزون

وفاز بالمركز الأول فريق ((AB Films))، مدرسة الشعلة الخاصة، الشارقة، وحل ثانياً فريق ((فرسان الوصية))، مدرسة الراشدية للبنات، دبي، وجاء ثالثاً، فريق ((أكاديمية العين البريطانية))، أكاديمية العين البريطانية، أبو ظبي.

وقالت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب: ((شباب اليوم هم رواة القصص الحقيقيون في عصر أمسى فيه السرد الرقمي وسيلة قوية للسماح لهم بالتعبير عن أنفسهم بحرية وإبداع.

ومن المثير للاهتمام قدرة هؤلاء الشباب المبدعين في سرد قصص بحبكات قوية وأحداث عميقة تعبر عن الجمهور المُشاهد، بغض النظر عن العقبات التي قد تواجههم مثل محدودية الميزانية وضيق الوقت)). وأضافت: ((يسرنا التعاون مع مؤسسة الفطيم التعليمية في إطار تشجيع الشباب على تقديم مختلف الحكايات بطريقتهم الخاصة ونتطلع لرؤية المزيد والمزيد من المواهب)).

جائزة فريدة

من جهتها، قالت ميرا الفطيم، عضو مجلس إدارة مؤسسة الفطيم التعليمية والرئيس التنفيذي لمستقبل التعليم في مؤسسة الفطيم للإدارة المدرسية: ((سعداء جداً بانطلاقة هذه الجائزة الفريدة التي تجمع بين الشغف بلغتنا العربية الأصيلة ومهارات الإبداع التكنولوجي.. شراكتنا مع مؤسسة الإمارات للآداب شراكة نعتز بها ونطمح لتعزيزها عاماً بعد عام)).

مبادرات

ومن المبادرات الهامة الأخرى التي يحتفي بها مهرجان طيران الإمارات للآداب، مبادرة ((أصوات أجيال المستقبل))، والتي ستطلق مجموعتها الرابعة من مختارات القصص الفائزة، ومسابقة ((أر جي إس)) دبي للأطفال لكتابة الرسائل الخطية؛ ومسابقة ((بنك الإمارات دبي الوطني- الشعر للجميع))، وكأس ((شيفرون)) للقرّاء، وجائزة أمناء مكتبات المدارس السنوية ومسابقة ((كتاب في صندوق)).

MENAFN05022024000110011019ID1107813302

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث