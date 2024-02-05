«مسيرة حافلة».. قصة عطاء تكاملت واغتنت في أفياء دبي

أصدر كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، رسمياً سيرته الذاتية تحت عنوان ((مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز))، وذلك خلال انعقاد الدورة السنوية الـ16 لـ((مهرجان طيران الإمارات للآداب))، الذي يستمر حتى الغد في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي.

يرصد الكتاب، الذي ألفه الكاتب ((غرايم ويلسون)) المقيم في دبي، المسيرة الحافلة لكولم ماكلوكلين، منذ طفولته المبكرة في أيرلندا مروراً بالعقود الأربعة التي قضاها في قيادة سوق دبي الحرة، أكبر مؤسسة لتجزئة السفر في المطارات في العالم. يتميز الكتاب بمحتواه الممتع وقصصه المُلهمة، ويتضمن مقابلات وتعليقات أصلية لكوكبة من الشخصيات القيادية في العالم وكبار المسؤولين وأفراد عائلة كولم والأصدقاء وزملاء العمل كما يقدم للقارئ قصصاً ممتعة وعميقة المعاني عن هذه الشخصية.

عُقدت جلسة إصدار الكتاب خلال يوم المهرجان الذي رعته سوق دبي الحرة، وأدارتها إيزابيل أبو الهول، مؤسسة ومستشارة وعضو في مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، بحضور 100 شخصية.

وفي سياق تعليقه على سيرته الذاتية، قال ماكلوكلين: ((أشكر غرايم على تعاونه في إصدار هذا الكتاب، كما أشكر إيزابيل على اختيار كتاب سيرتي الذاتية لإطلاقه في مهرجان هذا العام، وهذا شرف كبير لي)).