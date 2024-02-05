«كلمات ليست كالكلمات».. معانٍ وألحان في حضرة الإبداع

احتضن مهرجان طيران الإمارات للآداب جلسة بعنوان ((كلمات ليست كالكلمات))، حيث امتزجت فيها المفردات مع اللحن، ولم تكن الكلمة مسموعة هذه المرة، بل مقروءة ومرئية بشكل فني مبهر ومختلف، شاركت فيها الفنانتان الإماراتيتان إيمان الهاشمي أول ملحنة إماراتية، ومريم البلوشي الكاتبة والفنانة في مجال الخط العربي.

((رحلة مع الهاجس))

وقدمت الفنانة إيمان الهاشمي واحدة من مقطوعاتها بعزف أوركسترا من ألحانها وتوزيعها، بعنوان ((رحلة مع الهاجس)) يطلق عليها فنياً ((قيدو))، وعرّفت بعد ذلك الجمهور عن نفسها ومسيرتها المهنية والفنية، حيث إنها تعتبر أول ملحنة إماراتية وعملت على أكثر من 38 إنجازاً في هذا المجال، وهي شاعرة وعازفة بيانو ورسامة وكاتبة ومدربة حياة معتمدة دولياً، ولها كتاب بعنوان ((إيمانسترو)) تعتبره رسالة خاصة لجيل الشباب.

وأشارت الهاشمي إلى أنها تعجز عن الوصف بالكلمات عن شعورها بالمشاركة في هذه الجلسة ومدى التفاعل بينها وبين الجمهور وبين الفنانة مريم البلوشي، مؤكدة أنها تحتاج إلى مقطوعة موسيقية خاصة لتعبر من خلالها عن مدى فخرها وسعادتها بالتواجد في هذه الجلسة وهذا المهرجان.

تجربة

وقدمت الفنانة مريم البلوشي عرضاً لعدد من لوحات الخط العربي التي أنجزتها، مشيرة إلى أنها تجربتها الأولى للتعبير عن نفسها وذاتها باللغة العربية، حيث سبق وأن قدمت عروضاً باللغة الإنجليزية ما جعل هذه المشاركة لها نكهة خاصة ومختلفة.

وقالت البلوشي: ((في البدايات كنت مثل أي خطاط اعتمد على الخط والجمل والألوان، إلى أن بدأت أفكر بطريقة مختلفة، خصوصاً أني كاتبة إضافة إلى كوني فنانة تشكيلية، ورغبت في تقريب هذين العالمين معاً، لذلك بدأت منذ 2018 أفكر بطريقة مختلفة وأنفذ أيضاً لوحات تحمل كل منها قصة وحكاية تجعل منها أكثر من مجرد لوحة خط عادية بل ذات رسالة)).

وعرضت الفنانة لوحات عن التعايش والجمال والتآخي ولوحة عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولوحة خاصة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكدة أنها من خلال هذا العرض أظهرت نفسها للجمهور بصورة مغايرة عن كونها مهندسة وكاتبة وفنانة تشكيلية بل فنانة تجمع بين عدة فنون في لوحة واحدة.