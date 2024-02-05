«أبوظبي للثقافة والفنون» تكرّم ميكي لي لدورها في إثراء الحراك السينمائي

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن منح ميكي لي أن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الترفيه الرائدة في كوريا الجنوبية ((سي جي إيه إن إم))، جائزة مهرجان أبوظبي، والتي قام بتسليمها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، السبت الفائت، بحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وذلك في مجلس معاليه، في أول تكريم عربي لهذه الشخصية الكورية الريادية.

التزام وتقدير

وأشادت هدى إبراهيم الخميس، بالدور الملهم الذي تؤديه راعية الفنون ميكي لي، التي كانت من أوائل العاملين على الاستدامة الثقافية ومنجز الفنون، والمؤثرين في صناعة نهضة قنوات البث التلفزيوني وتوزيع وبث الموسيقى وبرامجها في كوريا. وتابعت: يعكس هذا التكريم الأول عربياً لهذه الشخصية الملهمة التزامنا بتعزيز الدبلوماسية الثقافية بين كل من الإمارات وكوريا، وتقدير الفنون وشخصياتها ورُعاتها عبر العالم. وتم تكريم ميكي لي بالجائزة لالتزامها بعالم الفنون والثقافة، وقيادتها للتوسع العالمي للثقافة الكورية من خلال مشاركة جمالها وأهميتها في جميع أنحاء العالم، وللإلهام الذي قدمته لصناعة الترفيه ومساعيها العديدة التي أكّدت على أنّ الفنون والثقافة يمكن أن تنشر الأمل والسلام حقاً.

واستطردت: كما تأتي جائزة مهرجان أبوظبي لميكي لي ترجمةً لتقدير مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لميكي لي لدورها في بناء الجسور بين الشرق والغرب التي تمكّن المبدعين متعددي الثقافات وتعزز الروابط في الفنون والثقافة عبر الأجيال.

مساهمات

وحصلت ميكي لي في ديسمبر الماضي، على وسام جيومغوان للاستحقاق الثقافي، وهو أعلى وسام تمنحه الحكومة الكورية، تقديراً لمساهماتها في نمو صناعة السينما والترفيه الكورية. وغير ذلك الكثير من الجوائز.