تايلور سويفت تحصد جائزة ألبوم العام في «غرامي» للمرة الرابعة

حققت النجمة تايلور سويفت، الأحد، إنجازاً غير مسبوق في تاريخ جوائز ((غرامي))، بنيلها للمرة الرابعة لقب ألبوم العام، وهو الأبرز بين هذه المكافآت التي هيمنت عليها النساء هذه السنة، فيما أعلنت النجمة عن أسطوانة جديدة لها.

وبهذه الجائزة التي حصلت عليها سويفت عن ألبومها ((ميدنايتس)) Midnights، وتسلمتها من سيلين ديون، باتت النجمة البالغة 34 عاماً، الأكثر فوزاً بجوائز عن ألبوماتها، متقدمة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمون. وعلقت سويفت قائلة ((أود أن أقول لكم إن هذه أفضل لحظة في حياتي، لكنني أشعر بفرح مماثل عندما أنجز أغنية)).

وأضافت ((شكراً جزيلاً لكم على إتاحة الفرصة لي للقيام بما أحبه كثيراً! أنا مذهولة!)). وسبق أن فازت بالجائزة الكبرى، وهي جائزة ألبوم العام ثلاث مرات عن ((فيرلس)) Fearless، و((1989))، و((فولكلور)) Folklore.

وأعلنت تايلور سويفت عن إطلاق ألبوم جديد في 19 أبريل المقبل، بعنوان ((ذي تورتشورد بويتس ديبارتمنت)) The Tortured Poets Department.

وأكد هذا الإنجاز مكانتها كنجمة أساسية في عالم الموسيقى، بعدما اختارتها مجلة ((تايم)) شخصية عام 2023، وحققت جولة حفلاتها العالمية ((ذي إيراس تور)) (The Eras Tour)، نجاحاً كبيراً، مع تجاوز إيراداتها عتبة المليار دولار في 60 حفلة خلال العام الفائت، وهو مبلغ لم يحقق في تاريخ الموسيقى.

وفي ما يتعلق بالفئات الرئيسة الأخرى، فازت مايلي سايروس بجائزة أفضل تسجيل لهذا العام، عن أغنيتها ((فلاورز)) Flowers، التي أدّتها في عرض مميز خلال الاحتفال.

ووصفت الفنانة البالغة 31 عاماً هذه الجائزة، التي تكافئ النوعية العامة للأغنية، بأنها ((مهمة جداً))، لكنها قالت لدى تسلّمها إياها: ((آمل حقاً في ألا تغيّر شيئاً، لأن حياتي أمس كانت جميلة)). وفازت منافستها بيلي آيليش بجائزة أغنية العام عن ((وات واز آي مايد فور؟)) What was I made for الحزينة، وهي الأغنية الرئيسة لفيلم ((باربي)).