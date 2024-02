تايلور سويفت تحصد جائزة ألبوم العام في «غرامي» للمرة الرابعة

حققت النجمة تايلور سويفت، الأحد، إنجازاً غير مسبوق في تاريخ جوائز ((غرامي))، بنيلها للمرة الرابعة لقب ألبوم العام، وهو الأبرز بين هذه المكافآت التي هيمنت عليها النساء هذه السنة، فيما أعلنت النجمة عن أسطوانة جديدة لها.

وبهذه الجائزة التي حصلت عليها سويفت عن ألبومها ((ميدنايتس)) Midnights، وتسلمتها من سيلين ديون، باتت النجمة البالغة 34 عاماً، الأكثر فوزاً بجوائز عن ألبوماتها، متقدمة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمون. وعلقت سويفت قائلة ((أود أن أقول لكم إن هذه أفضل لحظة في حياتي، لكنني أشعر بفرح مماثل عندما أنجز أغنية)).

وأضافت ((شكراً جزيلاً لكم على إتاحة الفرصة لي للقيام بما أحبه كثيراً! أنا مذهولة!)). وسبق أن فازت بالجائزة الكبرى، وهي جائزة ألبوم العام ثلاث مرات عن ((فيرلس)) Fearless، و((1989))، و((فولكلور)) Folklore.

وأعلنت تايلور سويفت عن إطلاق ألبوم جديد في 19 أبريل المقبل، بعنوان ((ذي تورتشورد بويتس ديبارتمنت)) The Tortured Poets Department.

وأكد هذا الإنجاز مكانتها كنجمة أساسية في عالم الموسيقى، بعدما اختارتها مجلة ((تايم)) شخصية عام 2023، وحققت جولة حفلاتها العالمية ((ذي إيراس تور)) (The Eras Tour)، نجاحاً كبيراً، مع تجاوز إيراداتها عتبة المليار دولار في 60 حفلة خلال العام الفائت، وهو مبلغ لم يحقق في تاريخ الموسيقى.

وفي ما يتعلق بالفئات الرئيسة الأخرى، فازت مايلي سايروس بجائزة أفضل تسجيل لهذا العام، عن أغنيتها ((فلاورز)) Flowers، التي أدّتها في عرض مميز خلال الاحتفال.

ووصفت الفنانة البالغة 31 عاماً هذه الجائزة، التي تكافئ النوعية العامة للأغنية، بأنها ((مهمة جداً))، لكنها قالت لدى تسلّمها إياها: ((آمل حقاً في ألا تغيّر شيئاً، لأن حياتي أمس كانت جميلة)). وفازت منافستها بيلي آيليش بجائزة أغنية العام عن ((وات واز آي مايد فور؟)) What was I made for الحزينة، وهي الأغنية الرئيسة لفيلم ((باربي)).