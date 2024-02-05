«سكي دبي» ضمن منتجعات التزلج الأكثر شعبية في 2023

تتمتع دبي بمكانة متميزة في مجالات الترفيه والتسلية، حيث توفرالعديد من التجارب والمغامرات والوجهات الفريدة، ما جعلها تتصدر قوائم المدن الأكثر بحثاً في وسائل التواصل الاجتماعي، فظهرت ((سكي دبي)) للتزلج، وفق موقع ((بونس إنسايدر))، في قائمة منتجعات التزلج الشتوية الأكثر شعبية في مواقع التواصل الاجتماعي لعام 2023، حيث جاءت الوجهة في المركز الرابع ضمن منتجعات التزلج العشرة الأكثر شعبية لسنة 2023، حاصدة 194.2 مليون مشاهدة في ((تيك توك)) و108932 مشاركة في ((إنستغرام))، وفق ما أفادت صحيفة ((ديل ميل)) البريطانية.

ويدرج الجدول الدوري لمنتجعات التزلج العالمية الأكثر شعبية لسنة 2023، لموقع ((بونس إنسايدر))، مواقع التزلج الأكثر مشاهدة في ((تيك توك)) و((انستغرام)) على مدار 12 شهراً. وقد حلّ ((سكي دبي))، حوض التزلج في مول الإمارات، ضمن قائمة المنتجعات العالمية الـ10 الأكثر شعبية، متفوقاً على أفضل المنتجعات الفرنسية مثل ((أفورياز)) و((ليه أركس))، و((فال ديزير))، وكذلك على جوهرة التزلج الهندية ((جولمارج)) و((لاكس)) في سويسرا و((بانكسو)) في بلغاريا، وفق موقع ((إيرلندا ترافل ترايد نتوورك)).

واحتل موقع التزلج الشهير في فرنسا، كورشوفيل، المركز الأول في القائمة، يليه في المركز الثاني منتجع التزلج ((بحيرة لويز)) في كندا، فيما احتل منتج التزلج في ((زيرمات)) سويسرا المركز الثالث.