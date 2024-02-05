الفيلم الكوميدي «أرغايل» يتربع على عرش السينما في أمريكا الشمالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تصدّر فيلم التجسس الكوميدي ((أرغايل)) Argylle للمخرج ماثيو فون ترتيب إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع بعد انطلاق عروضه، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها الأحد شركة ((إكزبيتر ريليشنز)) المتخصصة.
ويروي هذا الفيلم من نوع المحاكاة الساخرة الذي تبلغ مدته ساعتين و19 دقيقة ويتولى بطولته هنري كافيل والمغنية دوا ليبا، مغامرات مؤلفة روايات تجسس مشوقة ناجحة.
18 مليون دولار
وحقق الفيلم الذي شاركت في إنتاجه ((آبل)) وتولت توزيعه شركة ((يونيفرسال)) في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لطرحه، إيرادات بقيمة 18 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد، بحسب ((إكزبيتر)).
وحلّ ثانياً الفيلم السينمائي ((The Chosen: S3 EP 1-3)) من إنتاج شركة ((فاذوم إيفنتس))، وبلغت إيراداته ستة ملايين دولار.
أما فيلم الحركة ((ذي بيكيبر)) أنتجته استوديوهات ((أمازون/إم جي إم)) فتراجع من المركز الأول الذي شغله في الأسابيع الأخيرة إلى المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 5,2 ملايين دولار في دور السينما الأمريكية والكندية من الجمعة إلى الأحد.
وفي المركز الرابع فيلم ((وونكا)) (وارنر براذرز) عن صانع الشوكولاتة الغريب الأطوار الذي يجسّد شخصيته النجم تيموتيه شالاميه، وقد حصد 4,7 ملايين دولار. ولا يزال هذا العمل في المراكز الخمسة الأولى من الترتيب منذ طرحه في أمريكا الشمالية في 15 ديسمبر.
وكان المركز الخامس من نصيب فيلم الرسوم المتحركة ((مايغريشن)) (((يونيفرسال))) الذي حقق 4,1 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع، مما رفع إجمالي مداخيله في أمريكا الشمالية إلى 106 ملايين دولار.
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