الفيلم الكوميدي «أرغايل» يتربع على عرش السينما في أمريكا الشمالية

تصدّر فيلم التجسس الكوميدي ((أرغايل)) Argylle للمخرج ماثيو فون ترتيب إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع بعد انطلاق عروضه، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها الأحد شركة ((إكزبيتر ريليشنز)) المتخصصة.

ويروي هذا الفيلم من نوع المحاكاة الساخرة الذي تبلغ مدته ساعتين و19 دقيقة ويتولى بطولته هنري كافيل والمغنية دوا ليبا، مغامرات مؤلفة روايات تجسس مشوقة ناجحة.

18 مليون دولار

وحقق الفيلم الذي شاركت في إنتاجه ((آبل)) وتولت توزيعه شركة ((يونيفرسال)) في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لطرحه، إيرادات بقيمة 18 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد، بحسب ((إكزبيتر)).

وحلّ ثانياً الفيلم السينمائي ((The Chosen: S3 EP 1-3)) من إنتاج شركة ((فاذوم إيفنتس))، وبلغت إيراداته ستة ملايين دولار.

أما فيلم الحركة ((ذي بيكيبر)) أنتجته استوديوهات ((أمازون/إم جي إم)) فتراجع من المركز الأول الذي شغله في الأسابيع الأخيرة إلى المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 5,2 ملايين دولار في دور السينما الأمريكية والكندية من الجمعة إلى الأحد.

وفي المركز الرابع فيلم ((وونكا)) (وارنر براذرز) عن صانع الشوكولاتة الغريب الأطوار الذي يجسّد شخصيته النجم تيموتيه شالاميه، وقد حصد 4,7 ملايين دولار. ولا يزال هذا العمل في المراكز الخمسة الأولى من الترتيب منذ طرحه في أمريكا الشمالية في 15 ديسمبر.

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم الرسوم المتحركة ((مايغريشن)) (((يونيفرسال))) الذي حقق 4,1 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع، مما رفع إجمالي مداخيله في أمريكا الشمالية إلى 106 ملايين دولار.