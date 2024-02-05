«أسفار» سعود السنعوسي في فضاءات «الأسطورة غير المكتملة»

تاريخ الأدب العربي مليء بالقصص الشيقة والمفعمة بالخيال، والتي وصل بعضها بخياله إلى مفهوم الأساطير، تنوعت واختلفت مواضيعها وأساليبها، وطريقتها في أخذ مخيلة القارئ إلى عوالم من الدهشة والمتعة معاً، سواء من خلال مختلف العناصر الأسطورية كالمخلوقات الخيالية أو الحكايات التي لا تمت للواقع بصلة أو تاريخ حقيقي، أو حتى الحيوانات الناطقة وغيرها الكثير.

وفي جلسة بعنوان ((الأسطورة غير المكتملة)) تحدث فيها الكاتب الكويتي سعود السنعوسي عن ثلاثيته الأخيرة التي يكتبها بعنوان ((أسفار مدينة الطين)) خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يستمر حتى غداً، وعن شخصيات الرواية والأسباب وراء اختيار الأسطورة على الواقع، أدارتها الإعلامية ريم عبيدات، بحضور حشد من قراء الرواية ومتابعي الكاتب.

وأشار السنعوسي إلى أنه يرى أن العمل الأدبي يعتمد على طرح العديد من الأسئلة، التي بدورها تطرح تساؤلات أخرى، وإجابات حاسمة في أغلب الأوقات، وكذلك هي رواية ((أسفار مدينة الطين)) فهي لا تكف عن طرح الأسئلة حول جزء بسيط من تاريخ الكويت قديماً، مضاف عليها بعض الغموض الذي يسمى الأسطورة لعدد من الشخصيات، وهذه الشخصيات أتت لتمنح الرواية هامشاً من الحرية للتعبير عن العديد من الحكايات والقصص دون أن تكون هناك حواجز أو حدود، وفي النهاية هم أشخاص خياليون غير موجودين في الحقيقة.

وأوضح أن الجزء الأول من الرواية الأسطورة يحمل عنوان ((سفر العباءة)) والعباءة رمزية كبيرة للعديد من القضايا في ذلك الوقت منها حقبة تاريخية كانت فيها العباءة محل خلاف بين فريق من الناس. كما تمكنت من خلق عدة شخصيات عن سيدات غير موجودات في الواقع على الإطلاق، ولا في تاريخ منطقتنا أو حتى الكويت نفسها وأطلقت عليهن لقب ((الصادجات)) وهي كلمى بالعامية تعني الصادقات.

وقال:((((الصادجات)) في الرواية لهن أسبوع مختلف عن أيام الأسبوع العادية ويوم غير أيام العوام، يسمى السديس، لا تشرق فيه شمس ولا يطل فيه قمر ولا نجم إلا نجم رأس الغول، في هذا اليوم تصلهن الأخبار الغيبية عن كل ما تريد نساء المدينة معرفته من أوقات عودة الغواصين من صيد اللؤلؤ إلى غيرها من الغيبيات التي يدعين أنهن يستطعن معرفتها)).

وأوضح أنه أتى بفكرة ((الصادجات)) تحديداً من أغنية قديمة كويتية في التراث تقول ((يا صادجة يا صادجة ما صدقتي)) وفي أحيان ((يا صادجة ياصادجة ما كذبتي))، مضيفاً: ((كنت أسأل وأتحرى عن من هن ((الصادجات)) ولم أجد إجابة في أي رواية شفاهية أو تاريخ مكتوب، لذلك جعلت تلك الشخصيات الوهمية من ((الصادجات))، وحين يصدقن في نبوءاتهن حول تاريخ عودة البحارة من رحلة الصيد تنشد السيدات والأطفال على الشاطئ ((ياصادجة ما كذبت)) وينشدون العكس إذا أخطأت نبوءتها.

وأشار إلى أن هؤلاء السيدات في الرواية بإمكانهن من خلال عباءاتهن إخفاء مدينة بأكملها، مؤكداً أن وجود الأسطورة منح الرواية مساحة كبيرة للتعبير والكتابة عن أمور أراد إيصالها بطريقته.