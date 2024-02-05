لطيفة بنت محمد: «ضي دبي» منصة التقاء الرؤى الإبداعية وتواصل الثقافات

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أول من أمس، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان ضيّ دبي الفني في دورته الأولى، الذي نظمته مدينة إكسبو دبي بالشراكة مع مؤسسة AGB Creative، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، حيث حقق على مدى 10 أيام نجاحاً لافتاً بما قدمه من عروض ضوئية متميزة، ومجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية، وورش العمل المتنوعة وحلقات النقاش الغنية.

والتقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارتها لـ((ضيّ دبي)) الفنانين والمصممين الإماراتيين الذين أضاؤوا سماء المهرجان بتصاميمهم وأعمالهم المبتكرة، مشيدة بمستواهم الإبداعي في التعبير عن رؤاهم الفنية عن طريق أكثر الوسائط الإبداعية جاذبية، وبقدرتهم على ترك بصمة بارزة على الساحة العالمية في مختلف أنواع الفنون.

مرونة وقدرة

وقالت سموها: ((سعيدة بالمصممين والفنانين الإماراتيين الذين نجحوا في تصميم مستقبل الإبداع بما يمتازون به من مرونة وقدرة على الابتكار ومواكبة التجديد في مجالات الفن المختلفة، وفخورة بهذا المهرجان الذي يعكس مفهوم الشراكة البنّاءة التي تحقق نجاحات عالمية ببصمات محلية، ويعد الأول من نوعه في مجال فنون الضوء بهوية إماراتية متميزة.

وقد نجح ((ضيّ دبي)) في تجسيد نسيج دبي والإمارات الغني بالثقافة والتاريخ والمعرفة والابتكار، وشكل فرصة استثنائية لاكتشاف هوية مدينتنا الأصيلة وقيمها الجمالية، وأبرز قدرة الفن والإبداع الإنساني على خلق حوار عالمي يصل الماضي بالحاضر والمستقبل، وعلى مد جسور التواصل بين الثقافات المختلفة، وأثبت حضوره بوصفه منصة مشرقة تتلاقى فيها الرؤى الفنية المتجددة مع دعم المواهب المحلية في مجال فنون الضوء، ما يسهم في تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال)).

واطلعت سموها على مجموعة من العروض الضوئية المميزة والأعمال الفنية التفاعلية التي جمعت بين التراث والمعاصرة، وجسدت رؤى المبدعين من جيل الروّاد وجيل الشباب بأجمل صورة، حيث نجح المهرجان في جذب الفنانين والجمهور من مختلف الثقافات، وأسهم في تعزيز التنوع الثقافي الحضاري وتبادل الخبرات والتجارب الفنية بين المبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وأعلنت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن موعد الدورة الثانية للمهرجان، التي ستكون في الفترة من 26 يناير وحتى 4 فبراير 2025، حيث ستحفل النسخة المقبلة بتصاميم وأعمال ورؤى فنية وإبداعية متجددة، وستتيح المجال للمزيد من الفنانين والمصممين لتنفيذ أعمال فنية بوسائط جديدة لم يختبروها من قبل، وعرض أفكارهم وإمكاناتهم أمام الجمهور العالمي.

جدير بالذكر أن دورة هذا العام شهدت أعمال وإبداعات أبرز الأسماء المحلية في مجالات الفن والتصميم كمطر بن لاحج، المعروف بتصميم واجهة الخطوط لمتحف المستقبل، والفنانة الرائدة الدكتورة نجاة مكي الحاصلة على وسام الفارس الفرنسي للفنون والآداب، والمؤسس المشارك لجمعية الإمارات للفنون الجميلة الدكتور محمد يوسف، والمصمم عبدالله الملا الذي شارك في بينالي لندن للتصميم وأسبوع دبي للتصميم العام الماضي، والفنانة متعددة التخصصات ميثاء حمدان، والمصمم خالد الشعفار المعروف بتعاونه مع LASVIT ومتحف اللوفر أبوظبي، والفنانة التشكيلية المرموقة ريم الغيث.

وقد تحولت قبة ساحة الوصل خلال المهرجان إلى لوحة رسم عملاقة من خلال سلسلة العروض التي عكست التنوع الثقافي في دبي بأجمل صورة، كما أبرز المهرجان جهود دبي على صعيد العمل الإنساني والخيري، من خلال تعاونه مع مبادرة ((ليتر أوف لايت)) العالمية، الهادفة إلى توفير إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية عالية الجودة للمجتمعات التي تفتقر إلى الكهرباء، إضافة إلى دعم دورته الحالية لعملية توزيع المصابيح الشمسية على القرى العائمة في منطقة أجوسان مارش في الفلبين، وإتاحة الفرصة للزوار بالمساهمة المالية لدعم مهمة المبادرة في مجتمعات أخرى داخل الفلبين وكينيا والكاميرون والهند.