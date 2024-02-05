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كوكبة من العازفين العالميين في «إنكلاسيكا الدولي» بدبي أوبرا

2/5/2024 7:20:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت أخيراً في ((دبي أوبرا)) فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مهرجان الموسيقى الكلاسيكية الدولي إنكلاسيكا. ويقدم المهرجان أداءً فريداً للموسيقى الكلاسيكية أكثر من أسبوعين، ما يحول دار الأوبرا في دبي إلى وجهة لعشاق الموسيقى.

ويأخذ مهرجان إنكلاسيكا لسنة 2024 زواره في رحلة موسيقية استثنائية، إذ يجمع بين موسيقيين من جميع أنحاء العالم في قلب دبي. وبوصفه أكبر تجمع موسيقي في العالم، يهدف المهرجان الذي تنظمه مجموعة ساميت للفعاليات، إلى تقديم قمة الموسيقى الكلاسيكية، ما يجعله حدثاً لا غنى عن حضوره سواء للخبراء أو للمبتدئين في الموسيقى على حد سواء.

وعن الليلة الأولى لمهرجان إنكلاسيكا قالت المؤسسة والمديرة التنفيذية الكساندرا ميتران: ((لم نكن نتوقع الحضور الكبير في اليوم الأول لمهرجان إنكلاسيكا، ونحن فخورون جداً بالنجاح الذي حققناه في السنوات الماضية في نشر الوعي وجذب الانتباه إلى الموسيقى الكلاسيكية، ونعمل على تقديم الأفضل للجمهور الذي يتطلع للاستمتاع بمعزوفات فنانين ذوي مستوى عالٍ)).

وتضم قائمة المهرجان مجموعة من العازفين المنفردين المعروفين عالمياً، ومن ذلك العرض المذهل الذي تم تقديمه لـ يول يوم سون، إضافة إلى الفرقة الألمانية الشهيرة برلين سيمفوني أوركسترا بقيادة إيفيند جولبرج ينسن. يستعرض إنكلاسيكا 2024 مجموعة من القطع الكلاسيكية الخالدة لبراهمز وتشايكوفسكي إضافة إلى الأعمال المعاصرة لمقيم المؤلفين أليكسي شور. وتصدح قاعات دار الأوبرا في دبي بألحان بيتهوفن وسانت ساينس وموزارت وغيرهم، ما يقدم احتفالاً لا يُنسى بالموسيقى الكلاسيكية.

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