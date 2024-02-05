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شباب الأهلي بطل «الإمارات للكاراتيه»

2/5/2024 7:20:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه لفردي الكوميتيه في فئات الناشئين والناشئات والعموم والسيدات للدرجتين الأولى والثانية، مشاركة 164 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 نادياً، وأقيمت في صالة نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية، وسط تنافس قوي بين اللاعبين واللاعبات استعداداً لبطولة الدوري العالمي المقرر لها في الفجيرة خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجاري.

وفي ختام المنافسات، تصدر فريق شباب الأهلي البطولة بإحرازه 27 ميدالية متنوعة، 12 ذهبية و9 فضيات و6 برونزيات، تلاه فريق الشارقة بـ 21 ميدالية متنوعة، 7 ذهبيات و7 فضيات و7 برونزيات، تلاهما فريق اتحاد كلباء بـ 14 ميدالية متنوعة، 3 ذهبيات و3 فضيات و8 برونزيات.

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