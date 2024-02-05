محمد الشرقي يشهد افتتاح النسخة 11 لـ«دولية الفجيرة للتايكواندو»

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الحضور الرائد للإمارة في قطاع الرياضة عالمياً، والسمعة الرفيعة التي تحظى بها في تنظيم البطولات الدولية ذات الدور الرئيس في تعزيز النشاط الرياضي على المستويين المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة لبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وبحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور تشونج شوي رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، وإدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، والدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة العليا.

وأشار سموه إلى الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الرياضة عامة، والفنون القتالية خاصة، إيماناً بدورها المحوري في دعم توجّهات الدولة ورؤيتها الاستراتيجية في هذا المجال.

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