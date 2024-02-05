أمير قطر يلتقي ولي عهد عجمان على هامش مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أمس، في الدوحة، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وذلك على هامش فعاليات مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية، المقام في الدوحة.

ونقل سمو ولي عهد عجمان إلى أمير دولة قطر، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة قطر دوام التقدم والرخاء، فيما حمل أمير دولة قطر، سمو ولي عهد عجمان، أطيب تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيداً من التطور والازدهار.

كما تطرق اللقاء، إلى سباقات جمال الخيول العربية وسبل التنسيق بين الجانبين حول أهمية دعم وتعزيز تلك السباقات محلياً ودولياً، لما لها من أهمية خاصة في توثيق الموروث الخليجي بما يحمله من معانٍ كثيرة لتاريخ وإرث الآباء والأجداد. حضر اللقاء، الشيخ خالد بن حمدان النعيمي، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري بدولة قطر.

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