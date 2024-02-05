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9 ميداليات للإمارات في مبارزة «عربية الأندية للسيدات»

2/5/2024 7:20:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسدل الستار على منافسات المبارزة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بتحقيق فريق الشارقة لرياضة المرأة الميدالية الذهبية لبطولة الفرق في سلاح ((إيبيه)) بعد نزال مثير مع منتخب سلطنة عُمان، وحل ثالثاً فريق الشرطة السوري، وفي سلاح فلوريه حققت فتيات نادي الفجيرة للفنون القتالية الميدالية الذهبية بعد عرض قوي ضد منتخب سلطنة عُمان، وجاء فريق البسيتين البحريني في المركز الثالث.

وفي سلاح ((سابر)) كانت السيطرة لنادي الفجيرة للفنون القتالية بعد مباراة استمتع بها كل من حضر في قاعة البطولة بالفوز على فريق الشرطة السوري الذي حل في المركز الثاني، وجاءت الشارقة لرياضة المرأة في المركز الثالث.

قام بتتويج البطلات في المنافسات التي جرت في قاعة نادي الشارقة لرياضة المرأة، الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب.

ومع ختام منافسات المبارزة رفعت الإمارات رصيدها إلى 9 ميداليات، منها 5 في بطولة الفردي لكل من مهرة عبدالله (ذهبية)، وأصيلة درويش (فضية)، وحمدة أحمد التميمي (فضية)، وشيخة الزعابي (فضية)، وخديجة المسماري (برونزية)، إضافة إلى ذهبية فرق سلاح ايبيه، وذهبية وبرونزية سلاح سابر، وذهبية سلاح فلوريه.

وفي مسابقة الكرة الطائرة حسم فريق سبورتنغ المصري قمة الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى بالفوز على بيبلوس اللبناني والتربع على صدارة المجموعة بالفوز الثاني على التوالي في قاعة نادي خورفكان للألعاب الرياضية بنتيجة (3 - 0).

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