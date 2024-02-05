Tuesday, 06 February 2024 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طاقم إماراتي يدير لقاء الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا

2/5/2024 7:20:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كلفت لجنة الحكام الآسيوية طاقمنا المونديالي، بقيادة حكم الساحة الدولي محمد عبدالله حسن، بإدارة مباراة منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية التي تقام اليوم على استاد أحمد بن علي في الدوحة، ضمن مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2023. ويضم طاقمنا الوطني الدولي للمباراة كلاً من، محمد أحمد يوسف ((مساعد أول)) حسن المهري ((مساعد ثان)) عمر آل علي ((حكم فيديو)).

وستنطلق منافسات الدور قبل النهائي اليوم، حيث يلتقي منتخب الأردن نظيره منتخب كوريا الجنوبية، في حين، تنطلق المباراة الثانية غداً، حيث يواجه المنتخب القطري، حامل اللقب، مع إيران. وذكر الاتحاد الآسيوي أن الأردن تغلب على طاجيكستان، بهدف نظيف على ستاد أحمد بن علي ليتأهل إلى قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN05022024000110011019ID1107813287

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث