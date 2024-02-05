طاقم إماراتي يدير لقاء الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا

كلفت لجنة الحكام الآسيوية طاقمنا المونديالي، بقيادة حكم الساحة الدولي محمد عبدالله حسن، بإدارة مباراة منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية التي تقام اليوم على استاد أحمد بن علي في الدوحة، ضمن مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2023. ويضم طاقمنا الوطني الدولي للمباراة كلاً من، محمد أحمد يوسف ((مساعد أول)) حسن المهري ((مساعد ثان)) عمر آل علي ((حكم فيديو)).

وستنطلق منافسات الدور قبل النهائي اليوم، حيث يلتقي منتخب الأردن نظيره منتخب كوريا الجنوبية، في حين، تنطلق المباراة الثانية غداً، حيث يواجه المنتخب القطري، حامل اللقب، مع إيران. وذكر الاتحاد الآسيوي أن الأردن تغلب على طاجيكستان، بهدف نظيف على ستاد أحمد بن علي ليتأهل إلى قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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