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شباب الأهلي يلتقي كايرات الكازاخستاني في ثاني جولات كأس «وين لاين»

2/5/2024 7:20:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يخوض شباب الأهلي، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، ثاني مبارياته في بطولة كأس الشتاء ((وين لاين)) الودية أمام فريق كايرات الماتي الكازاخستاني، على ملعب استاد آل نهيان، بعد خسارته للجولة الأولى أمام روستوف الروسي 1 - 3 يوم الجمعة الماضي.

ويشارك شباب الأهلي في البطولة المقامة على ملعب استاد آل نهيان، ضمن تحضيراته الأخيرة قبل استئناف المنافسة على درع دوري أدنوك للمحترفين، حيث يحتل ((فرسان دبي)) المركز الثالث في جدول ترتيب الأندية المشاركة في المسابقة برصيد 24 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصل في الصدارة، ونقطة واحدة عن العين في المركز الثاني.

ومن المقرر أن يختتم شباب الأهلي مشاركته في كأس الشتاء الجمعة المقبل، بلقاء سبارتاك موسكو الروسي.

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