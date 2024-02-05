قمة نارية مبكرة بين العين والوحدة في دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة

أسفرت قرعة دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة عن قمة نارية بين العين والوحدة تقام على ملعب الأول، في نهائي مبكر بين الفريقين. وأجرى اتحاد كرة القدم قرعة دور الـ16 من البطولة للموسم الرياضي 2024-2023، أمس بفندق إرث بأبوظبي.

وأعلن اتحاد الكرة خلال مراسم القرعة عن إطلاق هوية مؤسسية جديدة، لتعزيز الروح الرياضية بمبدأ ((بالاتحاد والهمة نصل للقمة))، كما كشف الاتحاد عن شعاره الجديد.

وجاءت بقية المباريات متوازنة، حيث يلتقي حامل اللقب الشارقة نظيره البطائح، ويستضيف حتا فريق عجمان، ويلعب شباب الأهلي مع بني ياس، ويلتقي النصر مع خورفكان، ويستضيف الوصل فريق الإمارات، فيما يحل الجزيرة ضيفاً على العربي، ويلعب اتحاد كلباء مع دبا الفجيرة.

وكان اتحاد الكرة اعتمد نظام البطولة بوجود 14 فريقاً من المحترفين، إلى جانب فريقي دبا الفجيرة والعربي المتأهلين من تصفيات الدرجة الأولى.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في جميع الأدوار، وتلعب مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي على ملاعب محايدة. وحدد اتحاد كرة القدم مواعيد مباريات دور الـ 16، إذ تلعب أيام 16 و17 و18 الجاري، بينما تقام مباريات ربع النهائي يومي 2 و3 أبريل المقبل، بينما يقام الدور نصف النهائي يومي 16 و17 أبريل المقبل.

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